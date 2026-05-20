Ο Δήμος Χανίων στο διεθνές φόρουμ πολιτισμού «Smyrna Talks Culture» στη Σμύρνη

Στη διεθνή συνάντηση εργασίας του δικτύου Β40 και της United Cities and Local Governments (UCLG) στη Σμύρνη συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης, και η ειδική σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού, Νίκη Φτυλιτάκη, εκπροσωπώντας τον Δήμο Χανίων στις εργασίες του “Smyrna Talks Culture – Η Σμύρνη μιλά για τον Πολιτισμό”, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Μαΐου 2026 στη Σμύρνη της Τουρκίας.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Μητροπολιτικό Δήμο Σμύρνης, στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας Τοπικής Οικονομικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας (Local Economic and Cultural Cooperation Working Group) του δικτύου B40 Balkan Cities Network, σε συνεργασία με την UCLG.

Στις εργασίες συμμετείχαν ο Δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης, Dr. Cemil Tugay, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι πόλεων των Βαλκανίων, καθώς και ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού της Τουρκίας, Dr. Suat Çağlayan, ο οποίος συντόνισε τη συνεδρία των Δημάρχων για την πολιτιστική πολιτική. Κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων – μελών του δικτύου B40 στους τομείς του πολιτισμού, της βιωσιμότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της διασύνδεσης καλλιτεχνών και κοινού. Παρουσιάστηκαν επίσης προτάσεις πολιτιστικών συνεργασιών και κοινών δράσεων με στόχο την ανάπτυξη διαβαλκανικών δικτύων πολιτιστικής ανταλλαγής και δημιουργίας.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις πολιτιστικές δράσεις και τις προτεραιότητες του Δήμου Χανίων, ενώ πραγματοποιήθηκαν επαφές με εκπροσώπους άλλων πόλεων για τη διερεύνηση μελλοντικών συνεργασιών σε θέματα πολιτισμού και δημιουργικής οικονομίας. Επισημαίνεται ότι υπήρξε συνάντηση με τον Δήμαρχο της Σμύρνης, Dr. Cemil Tugay, και τον Μόνιμο Γραμματέα του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40, Barbaros Büyüksağnak, το οποίο ιδρύθηκε από τον Ekrem İmamoğlu.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συμβολική επίσκεψη στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο της Σμύρνης και ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο, Αλέξανδρο Κώνστα. Ακολούθησε προσφορά αναμνηστικών δώρων από μέρους του Δήμου Χανίων.

Η συμμετοχή του Δήμου Χανίων στη διεθνή αυτή συνάντηση ενισχύει την εξωστρέφεια των Χανίων και τη διασύνδεσή τους με διεθνή δίκτυα συνεργασίας, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και διαπολιτισμικού διαλόγου.