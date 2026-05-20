Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης στη Μαχαιρά, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα

Με αφορμή τη συμπλήρωση 85 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η φετινή συμπλήρωση 85 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης, μας καλεί να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν με θάρρος και αυτοθυσία απέναντι στη ναζιστική κατοχή.

Παράλληλα, συνιστά μια διαρκή υπενθύμιση του χρέους μας να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της Δημοκρατίας, της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας και της Ειρήνης.

Οι Κρητικοί, μαζί με τις συμμαχικές δυνάμεις, έγραψαν μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της Ιστορίας, με τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν απέναντι στους αριθμητικά ανώτερους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και τις μεγάλες απώλειες που προκάλεσαν στις ναζιστικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την Κρήτη.

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, νιώθουμε βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια για τη στάση των προγόνων μας απέναντι στον κατακτητή καθώς κάθε γωνιά του τόπου μας, φέρει ανεξίτηλα τα σημάδια αυτού του αγώνα και αποτελεί ζωντανό παράδειγμα αντίστασης και αυτοθυσίας.

Επειδή η ειρήνη δεν είναι ποτέ δεδομένη, ύψιστο χρέος μας είναι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή φασισμού και σκοταδισμού και να διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μνήμη, ώστε οι νεότερες γενιές να γίνουν άξιοι συνεχιστές εκείνων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή της Μαχαιράς στα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης, συνδιοργανώνει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαχαιράς, εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για την 85η επέτειο της ιστορικής επετείου, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στη Μαχαιρά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

• Επιμνημόσυνη δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Προσκλητήριο πεσόντων

• Ενός λεπτού σιγή

• Εθνικός ύμνος

• Χαιρετισμοί

• Κεντρική ομιλία για τη Μάχη της Κρήτης από τον συνταξιούχο Γυμνασιάρχη Εμμανουήλ Μαντιδάκη

• Βράβευση μαθητών από την οικογένεια Μπαντουβά

• Ριζίτικα τραγούδια από τον Σύλλογο Ριζιτών «Η Κίσσαμος»

• Κρητικοί παραδοσιακοί χοροί από τη Σχολή Κρητικών Χορών «Αροδαμός»

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Γιάννης Μπουντρονικόλας (λύρα), Μάνος Κασσωτάκης (λαούτο), Κώστας Μπορμπουδάκης (κρουστά, ασκομαντούρα)

• Λήξη εκδήλωσης