Με νέο στέλεχος ενισχύθηκε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Ρεθύμνης

Με έναν νέο εργαζόμενο ενισχύθηκε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης. Πρόκειται για τον κ. Σωτηρίου Παντελή, κλάδου και ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ο οποίος προσλήφθηκε στο Δήμο Ρεθύμνης μέσω ΑΣΕΠ (προκήρυξη υπ’ αριθμ. 8Κ/2024 και ΦΕΚ 62/31-12-2024 τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 1/14-01-2025 τ. ΑΣΕΠ)

Η ορκωμοσία του πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο ενώπιον του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Μαρινάκη, ο οποίος καλωσόρισε τον νέο εργαζόμενο, τον διαβεβαίωσε για τη θετική πρόθεση τη δική του, των αρμόδιων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία αιρετών και Προϊστάμενων να τον υποστηρίξουν στην ομαλή ένταξη του στη δημοτική οικογένεια και τον κάλεσε να υπηρετήσει με συνέπεια και να συμβάλλει με τις δεξιότητές του στην υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνει.

Η παριστάμενη αν. Προϊσταμένη της Υπηρεσίας κ. Νικολέτα Γκολφινοπούλου ενημέρωσε τον νέο δημοτικό υπάλληλο για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας και για επιμέρους θέματα που αφορούν τα καθήκοντά του.

Ο κ. Σωτηρίου τοποθετήθηκε στο Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαρισμού Εξωτερικών Κοινόχρηστων Χώρων του Τμήματος Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Εξωτερικών Κοινόχρηστων Χώρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης .