ΚΡΗΤΗ

Εκδήλωση τιμής για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο Βρετανικό Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σε ειδική εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Την Περιφέρεια εκπροσώπησε η Περιφερειακή Σύμβουλος Χρύσα Χαριτάκη, έπειτα από πρόσκληση του Πρέσβη της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο Ιωάννη Τσαούση.

Σημειώνεται ότι ο Πρέσβης είχε επισκεφθεί νωρίτερα το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης στη διεθνή έκθεση London Wine Fair 2026.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο και φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Προέδρου του Βρετανικού Κοινοβουλίου, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν με ηρωισμό και αυταπάρνηση πριν από 85 χρόνια στα χώματα της Κρήτης.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος του Βρετανικού Κοινοβουλίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Πρέσβης της Ελλάδας.
Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε στην επετειακή εκδήλωση ο Α΄ Αντιπρόεδρος Γιάννης Πλακιωτάκης.

