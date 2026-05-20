ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 20/5 ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και στελεχών του Υπουργείου, για τον χώρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων.

Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, έχουν αναζητηθεί διάφοροι πιθανοί χώροι, έχουν καταγραφεί όλοι οι προβληματισμοί και υπάρχει η βούληση και η διάθεση να εξεταστούν και νέοι χώροι που θα προταθούν, ώστε γίνει η επιλογή του ιδανικότερου σημείου.

Επίσης, θα ακολουθήσει συνάντηση του Θάνου Πλεύρη και με τους Βουλευτές Ηρακλείου όπου και θα ζητηθούν εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη...

0
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης στη Μαχαιρά, την Κυριακή 24...

Με νέο στέλεχος ενισχύθηκε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος...

0
Με έναν νέο εργαζόμενο ενισχύθηκε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος &...

Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη...

0
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης στη Μαχαιρά, την Κυριακή 24...

Με νέο στέλεχος ενισχύθηκε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος...

0
Με έναν νέο εργαζόμενο ενισχύθηκε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος &...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εκδήλωση τιμής για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο Βρετανικό Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Διεκδίκηση από την Περιφέρεια Κρήτης άμεσων αποζημιώσεων για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης λόγω κλιματικών επιπτώσεων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης στη Μαχαιρά, την Κυριακή 24...

Με νέο στέλεχος ενισχύθηκε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Ρεθύμνης

ΠΚ team ΠΚ team -
Με έναν νέο εργαζόμενο ενισχύθηκε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος &...

Διεκδίκηση από την Περιφέρεια Κρήτης άμεσων αποζημιώσεων για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης λόγω κλιματικών επιπτώσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Διεκδίκηση από την Περιφέρεια Κρήτης άμεσων αποζημιώσεων για τους ελαιοπαραγωγούς...

Χανιά:«Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» – Προσομοιωτές πτήσης F-16, F-35

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» - Προσομοιωτές πτήσης F-16, F-35...