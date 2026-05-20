Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

Αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 20/5 ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και στελεχών του Υπουργείου, για τον χώρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων.

Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, έχουν αναζητηθεί διάφοροι πιθανοί χώροι, έχουν καταγραφεί όλοι οι προβληματισμοί και υπάρχει η βούληση και η διάθεση να εξεταστούν και νέοι χώροι που θα προταθούν, ώστε γίνει η επιλογή του ιδανικότερου σημείου.

Επίσης, θα ακολουθήσει συνάντηση του Θάνου Πλεύρη και με τους Βουλευτές Ηρακλείου όπου και θα ζητηθούν εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης.