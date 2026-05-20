«Άμεση λύση για τη διασφάλιση της αξίας και της οικοδομησιμότητας των οικοπέδων των Ρεθεμνιωτών στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων»

Την έντονη ανησυχία των Ρεθεμνιωτών σχετικά με τον κίνδυνο μείωσης της οικονομικής αξίας και της οικοδομησιμότητας των οικοπέδων τους, μετέφερε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, με την κατάθεση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο Βουλευτής Ρεθύμνης στην παρέμβασή του: «Τον Απρίλιο του 2025 εκδόθηκε το με αριθμό 11/2025 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Δ’ 194/15.05.2025) με το οποίο καθορίστηκαν τα κριτήρια, ο τρόπος και η διαδικασία οριοθέτησης των αυτοτελών οικισμών με πληθυσμό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων και αφορά περίπου 300 οικισμούς στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ»

Ακολούθως, υπογραμμίζει ότι «το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδόθηκε εν μέσω της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα χωρίς καμία διαβούλευση, έβαλε στο στόχαστρο τις μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες της ελληνικής περιφέρειας», καθώς οικόπεδα που μέχρι πρότινος ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, μετατράπηκαν εν μία νυκτί σε χωράφια.

Ως αποτέλεσμα, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν ιδιαιτέρως σοβαρό, καθώς όπως τονίζει ο Μ. Χνάρης: «πέραν της μείωσης της αξίας της περιουσίας των Ελλήνων Πολιτών και της προώθησης της αστυφιλίας, άνοιξε η κερκόπορτα σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αγοράσουν τις εν λόγω περιουσίες σε εξευτελιστικές τιμές, με όποιες συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνική συνοχή».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στις σφοδρές αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, των τοπικών κοινωνιών, των Τεχνικών Επιμελητηρίων και της Αυτοδιοίκησης και στις μετέπειτα προσπάθειες της κυβέρνησης να διορθώσει την καταστροφική πολιτική της για την μικρομεσαία ιδιοκτησία, φέρνοντας λίγες εβδομάδες μετά, το άρθρο 63 του ν.5215/2025.

Ωστόσο, αναφέρει ότι η εν λόγω διάταξη παρότι θέσπισε δύο δήθεν νέα πολεοδομικά εργαλεία, δηλαδή την Ζώνη Ανάπτυξης Οικισμού (Ζ.Α.Ο) για οικισμούς έως 700 κατοίκους και την Περιοχή Ειδικών Χρήσεων (Π.Ε.Χ.) για οικισμούς από 701 εως 2000 κατοίκους, στην πράξη δεν λειτουργεί. Ειδικά για τους τελευταίους οικισμούς, άρτια θεωρούνται τα γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν από δύο χιλιάδες (2.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ.

Με βάση λοιπόν την ανωτέρω διάταξη και ενόψει της ολοκλήρωσης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ο Βουλευτής σημειώνει ότι: «οι επαγγελματίες του κλάδου καθώς και η τοπική κοινωνία της Κρήτης καταγγέλλουν ότι τα όρια των οικισμών μειώνονται δραστικά ενώ χιλιάδες οικόπεδα θα σταματήσουν να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο Βουλευτής επισημαίνει τις άμεσες και σοβαρές συνέπειες που συνεπάγεται η εν λόγω κατάσταση για τους μεγάλους και αναπτυσσόμενους οικισμούς του Ρεθύμνου με πληθυσμό από 700 έως και 2000 κατοίκους, όπως ο Πρινές, το Ατσιπόπουλο, ο Σταυρωμένος, το Γεράνι και το Μελιδόνι κ.α., δημιουργώντας ένα καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας και ανασφάλειας.

Δεδομένου λοιπόν, η κατάσταση αυτή επιφέρει άμεσες οικονομικές επιβαρύνσεις σε μικροϊδιοκτήτες, επαγγελματίες και οικογένειες της υπαίθρου, με σοβαρές συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη δημογραφική συρρίκνωση της περιφέρειας, και καθώς η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει ένα βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και όχι τον αποκλεισμό και την απαξίωση της περιουσίας του Έλληνα Πολίτη, ο Μ. Χνάρης έθεσε τα κάτωθι ερωτήματα προς τον αρμόδια Υπουργό:

1) Τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε για τη διασφάλιση της αρτιότητας και της οικοδομησιμότητας των επίμαχων οικοπέδων, όπως αυτή ίσχυε τα τελευταία 40 χρόνια και σε ποιο χρονικό διάστημα;

2) Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσετε ότι δεν θα απαξιωθεί η περιουσία των κατοίκων της υπαίθρου και ιδίως του Ρεθύμνου;

3) Προτίθεστε να κινήσετε τις απαραίτητες διαδικασίες για την κατάργηση του με αριθμό 11/2025 Προεδρικού Διατάγματος και να διασφαλίσετε ένα πολεοδομικό σχεδιασμό με ουσιώδη διαβούλευση, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια;