ΧΑΝΙΑ

Χανιά:«Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» – Προσομοιωτές πτήσης F-16, F-35

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» – Προσομοιωτές πτήσης F-16, F-35 & εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR) από τις 22 έως τις 24/05 στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, στο Ενετικό Λιμάνι

Ο Δήμος Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας φιλοξενούν στα Χανιά τη δράση «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!», φέρνοντας μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας και της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο ισόγειο του κτηρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την Πολεμική Αεροπορία μέσα από προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, καθώς και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR), που αναπαριστούν με ρεαλισμό το περιβάλλον και τις διαδικασίες μιας αεροπορικής αποστολής. Με την καθοδήγηση Ιπτάμενων Αξιωματικών και Τεχνικών της Πολεμικής Αεροπορίας, το κοινό θα ζήσει μια μοναδική διαδραστική εμπειρία, προσαρμοσμένη σε κάθε συμμετέχοντα.

Παράλληλα, στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας θα βρίσκονται στον χώρο, συνομιλώντας με το κοινό και απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση, την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές προοπτικές στον χώρο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

• Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, ώρες 09:00 – 15:00, για μαθητές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
• Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 2026, ώρες 11:00 – 17:00.

Η δράση στοχεύει στην εξοικείωση των νέων με τις δυνατότητες της αεροπορικής τεχνολογίας, αλλά και στην ενίσχυση της επαφής τους με το έργο και την αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας, μέσα από μια βιωματική εμπειρία γνώσης και ψυχαγωγίας.

Team Πολ. Κρήτης
