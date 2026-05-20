ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Εκπαίδευση & πιστοποίηση επαγγελματιών στα καταστήματα κράτησης – Συμμετοχή Δήμου Χανίων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PICTURES

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Χανίων συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στην πιλοτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος «PICTURES – Shaping Futures: Support Emerging Adults in Prison» (Erasmus+ 101140185), το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στα Χανιά.

Το πρόγραμμα αφορά μια καινοτόμο εκπαιδευτική δράση απόκτησης ευρωπαϊκών micro-credentials (μικρο-πιστοποιήσεων) σε οριζόντιες δεξιότητες για εργαζομένους σε καταστήματα κράτησης, με στόχο τη δημιουργία κοινής επαγγελματικής «γλώσσας» για στελέχη, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης, της καθημερινής διαχείρισης και της υποστήριξης της επανένταξης.

Η δράση υλοποιείται από κοινοπραξία 14 ευρωπαϊκών οργανισμών από εννέα χώρες και συνδιοργανώνεται από το EduTech DIH του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Goethe-Institut Athen και τον Δήμο Χανίων.

Οι δια ζώσης εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων:
• την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, από τις 16:00 έως τις 21:00
• και το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, από τις 09:00 έως τις 17:30.

Παράλληλα, παρέχεται και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής.

Η πιλοτική δράση περιλαμβάνει δύο παράλληλες εκπαιδευτικές διαδρομές:
1. Για επαγγελματίες, όπως στελέχη σωφρονιστικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λειτουργούς.
2. Για ενήλικες εκπαιδευόμενους σε γενικό πλαίσιο.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν συνολικά 10 εκπαιδευτικές ενότητες, ενώ οι δεξιότητες, που θα αποκτηθούν, πιστοποιούνται μέσω ευρωπαϊκών micro-credentials (μικρο-πιστοποιήσεων) στο πλαίσιο Liberate Skills / Erasmus+.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και πλήρως χρηματοδοτούμενη, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης με ευρωπαϊκούς φορείς, πρόσβαση σε ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα και συμμετοχή σε δομημένες πρακτικές δραστηριότητες και ομαδικές εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στον σύνδεσμο:
https://forms.gle/G1v6mzLgiCzd1HD38

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη...

0
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης στη Μαχαιρά, την Κυριακή 24...

Με νέο στέλεχος ενισχύθηκε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος...

0
Με έναν νέο εργαζόμενο ενισχύθηκε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος &...

Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη...

0
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης στη Μαχαιρά, την Κυριακή 24...

Με νέο στέλεχος ενισχύθηκε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος...

0
Με έναν νέο εργαζόμενο ενισχύθηκε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος &...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
OEE: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών
Επόμενο άρθρο
«Αναγκαία η ίδρυση Εσπερινού Λυκείου στον Δήμο Γόρτυνας»
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης στη Μαχαιρά, την Κυριακή 24...

Με νέο στέλεχος ενισχύθηκε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Ρεθύμνης

ΠΚ team ΠΚ team -
Με έναν νέο εργαζόμενο ενισχύθηκε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος &...

Διεκδίκηση από την Περιφέρεια Κρήτης άμεσων αποζημιώσεων για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης λόγω κλιματικών επιπτώσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Διεκδίκηση από την Περιφέρεια Κρήτης άμεσων αποζημιώσεων για τους ελαιοπαραγωγούς...

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 20/5 ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη...