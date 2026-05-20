Εκπαίδευση & πιστοποίηση επαγγελματιών στα καταστήματα κράτησης – Συμμετοχή Δήμου Χανίων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PICTURES

Ο Δήμος Χανίων συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στην πιλοτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος «PICTURES – Shaping Futures: Support Emerging Adults in Prison» (Erasmus+ 101140185), το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στα Χανιά.

Το πρόγραμμα αφορά μια καινοτόμο εκπαιδευτική δράση απόκτησης ευρωπαϊκών micro-credentials (μικρο-πιστοποιήσεων) σε οριζόντιες δεξιότητες για εργαζομένους σε καταστήματα κράτησης, με στόχο τη δημιουργία κοινής επαγγελματικής «γλώσσας» για στελέχη, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης, της καθημερινής διαχείρισης και της υποστήριξης της επανένταξης.

Η δράση υλοποιείται από κοινοπραξία 14 ευρωπαϊκών οργανισμών από εννέα χώρες και συνδιοργανώνεται από το EduTech DIH του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Goethe-Institut Athen και τον Δήμο Χανίων.

Οι δια ζώσης εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων:

• την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, από τις 16:00 έως τις 21:00

• και το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, από τις 09:00 έως τις 17:30.

Παράλληλα, παρέχεται και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής.

Η πιλοτική δράση περιλαμβάνει δύο παράλληλες εκπαιδευτικές διαδρομές:

1. Για επαγγελματίες, όπως στελέχη σωφρονιστικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λειτουργούς.

2. Για ενήλικες εκπαιδευόμενους σε γενικό πλαίσιο.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν συνολικά 10 εκπαιδευτικές ενότητες, ενώ οι δεξιότητες, που θα αποκτηθούν, πιστοποιούνται μέσω ευρωπαϊκών micro-credentials (μικρο-πιστοποιήσεων) στο πλαίσιο Liberate Skills / Erasmus+.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και πλήρως χρηματοδοτούμενη, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης με ευρωπαϊκούς φορείς, πρόσβαση σε ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα και συμμετοχή σε δομημένες πρακτικές δραστηριότητες και ομαδικές εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/G1v6mzLgiCzd1HD38