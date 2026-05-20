«Αναγκαία η ίδρυση Εσπερινού Λυκείου στον Δήμο Γόρτυνας»

Επιστολή Λευτέρη Αυγενάκη προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη

Την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας Εσπερινού Λυκείου στον Δήμο Γόρτυνας αναδεικνύει με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης.

Στην παρέμβασή του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά να εξεταστεί θετικά το αίτημα για τη δημιουργία Εσπερινού Λυκείου με έδρα το Ασήμι, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Γενικού Λυκείου Ασημίου, αξιοποιώντας πλήρως τις ήδη διαθέσιμες και κατάλληλα εξοπλισμένες σχολικές υποδομές.

Υπαρκτή και αυξανόμενη ανάγκη

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η ανάγκη δεν είναι θεωρητική, αλλά αποτυπώνει ένα πραγματικό και διαρκώς αυξανόμενο κοινωνικό αίτημα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς.

Ενδεικτικό είναι ότι στους Αγίους Δέκα λειτουργεί με επιτυχία το μοναδικό Γυμνάσιο Δεύτερης Ευκαιρίας της περιοχής, το οποίο εξυπηρετεί σήμερα 49 ενεργούς μαθητές, γεγονός που αποδεικνύει την ουσιαστική ανταπόκριση των πολιτών και τη δυναμική του θεσμού.

Το αίτημα υποστηρίζεται επισήμως και από τον Δήμος Γόρτυνας, ο οποίος έχει ήδη απευθυνθεί προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης ζητώντας την ίδρυση της νέας σχολικής μονάδας.

Δεύτερη ευκαιρία στη γνώση και στην επαγγελματική εξέλιξη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται τόσο από σπουδαστές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας όσο και από ενήλικες αποφοίτους Γυμνασίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο Λυκείου χωρίς να αναγκάζονται να μετακινούνται σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η ίδρυση του Εσπερινού Λυκείου θα προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες σε εργαζόμενους, αγρότες και επαγγελματίες της περιοχής, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και χρηματοδότησης, όπου πλέον το απολυτήριο Λυκείου αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Παρέμβαση κοινωνικής συνοχής και περιφερειακής ισότητας

Η λειτουργία Εσπερινού Λυκείου στον Δήμο Γόρτυνας θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης και στη στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της υπαίθρου.

Παράλληλα, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, το νέο σχολείο θα μπορεί να εξυπηρετεί συνολικά τη Μεσαρά και όμορες περιοχές, καλύπτοντας ένα σημαντικό εκπαιδευτικό κενό στην ενδοχώρα της Κρήτης.

Η παρέμβαση Αυγενάκη

Με την επιστολή του, ο Λευτέρης Αυγενάκης τονίζει ότι η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια και η παροχή δεύτερης ευκαιρίας στη γνώση αποτελούν κρίσιμες πολιτικές επιλογές με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Για τον λόγο αυτό, καλεί την Υπουργό να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού Λυκείου στον Δήμο Γόρτυνας, ανταποκρινόμενη σε ένα ώριμο, ρεαλιστικό και κοινωνικά αναγκαίο αίτημα με ευρεία αποδοχή από την τοπική κοινωνία και τους φορείς της περιοχής.