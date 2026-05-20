Συνεργασία Δήμου Ηρακλείου και ΙΤΕ για το καινοτόμο παγκόσμιο Ερευνητικό Έργο urbisphere

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στο επίκεντρο η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον και η ισχυροποίηση του τομέα της Πολιτικής Προστασίας

Μια νέα σημαντική συνεργασία μεταξύ του ΙΤΕ και του Δήμου Ηρακλείου ξεκινά στο πλαίσιο του καινοτόμου Ερευνητικού Έργου urbisphere το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) και συντονίζεται από το ΙΤΕ, με στόχο την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πόλεων και της κλιματικής αλλαγής και κατ’ επέκταση την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ενίσχυσης του τομέα Πολιτικής Προστασίας σε κάθε επίπεδο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου και ΙΤΕ για το έργο urbisphere, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός συναντήθηκε με τον Διευθυντή Ερευνών και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον του ΙΤΕ Δρ. Νεκτάριο Χρυσουλάκη, παρουσία και του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου του Δήμου Μανόλη Φωτάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε την ικανοποίηση του για την διεξαγωγή του έργου και για τη συμμετοχή το Δήμου Ηρακλείου στην έρευνα, καθώς τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από πληθώρα επιστημονικών οργάνων που θα εγκατασταθούν στην επικράτεια του Δήμου, καθώς και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων τελευταίας γενιάς αριθμητικών μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν, πρόκειται να αξιοποιηθούν σε πόλεις ανά την υφήλιο.

Όπως ανέφερε ο Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης, στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται οι Ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστολ, Λονδίνο, Φράϊμπουργκ, Στουτγκάρδη και Ηράκλειο. Το ερευνητικό έργο διεξάγεται σε πόλεις σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 5 χρόνια με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028 και αποτελεί συνέργεια τεσσάρων Κύριων Ερευνητών από την Ελλάδα, την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Στόχος του έργου είναι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα κατανοεί, ταξινομεί και πραγματοποιεί προβλέψεις σχετικά με το κλιματικό σύστημα και τον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Το έργο αναμένεται να οδηγήσει στην κατανόηση σε βάθος της κοινωνικοοικονομικής δυναμικής και των ανθρώπινων δράσεων σε ό,τι αφορά στο κλίμα και τα ακραία φαινόμενα που οφείλονται στον αστικό μετασχηματισμό και την κλιματική αλλαγή, καθώς και σε νέες μεθόδους εκτίμησης κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο μελετά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς καθώς και τις επιπτώσεις της αστικοποίησης και της εξέλιξης της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος. Μετά την συλλογή των αντικειμενικών δεδομένων, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από κατοίκους για την καταγραφή και της υποκειμενικής εικόνας. Η βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν την ανθεκτικότητα των πόλεων στην αλλαγή του κλίματος, αναμένεται να ενδυναμώσει τον Τομέα Πολιτικής Προστασίας και να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για έναν αστικό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις νέες κλιματολογικές συνθήκες.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στον δικτυακό τόπο: https://urbisphere.eu

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Σισών πιλοτική επίδειξη εκπαιδευτικών εφαρμογών Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (AR/VR), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 5G-TERRA, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης. Η δράση υλοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τον τεχνολογικό εταίρο WINGS ICT Solutions, αξιοποιώντας την υποδομή 5G που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή στο πλαίσιο του έργου. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής επίδειξης, οι μαθητές του σχολείου είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές εμπειρίες ψηφιακής εκπαίδευσης και πολιτισμού μέσω εφαρμογών AR/VR, οι οποίες περιλάμβαναν: · εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, · εφαρμογές σχετικές με το Μουσείο Ακρόπολης και τον Ισθμό της Κορίνθου, · βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με θεματολογία από την ελληνική μυθολογία και το φυσικό περιβάλλον του Ολύμπου. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις, ερχόμενοι σε επαφή με σύγχρονες μορφές ψηφιακής μάθησης και εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης μέσω τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας. Στην πιλοτική δράση παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και Συντονιστής του έργου 5G-TERRA για την Περιφέρεια Κρήτης Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης, στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, μεταξύ των οποίων ο Λεωνίδας Χαλκιαδάκης, η Ειρήνη Μαυρομανωλάκη και ο Ελευθέριος Κουφάκης, η Διευθύντρια του σχολείου Ελευθερία Λίβα, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου Λάμπρος Καρβούνης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ηλίας Δασκαλόπουλος, οι εκπρόσωποι της WINGS ICT Solutions Ιωάννης Πάτσουρας και Ειρήνη Κολοκυθά, η εκπρόσωπος του Δήμου Μυλοποτάμου Άννα Ρασούλη, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας. Σε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη ανέφερε: «Η σημερινή πιλοτική εφαρμογή στο Δημοτικό Σχολείο Σισών συνιστά ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσα από τις ψηφιακές περιηγήσεις και τις βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές γίνονται ενεργοί μέτοχοι του πολιτισμού, της ιστορίας και του περιβάλλοντος. Ως Περιφέρεια Κρήτης, θέτουμε ως πρωταρχικό μας μέλημα την άρση των γεωγραφικών αποκλεισμών. Στόχος μας είναι κάθε σχολική μονάδα του νησιού μας, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, να αποκτήσει πρόσβαση σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, ώστε να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες πνευματικής και γνωστικής ανάπτυξης σε όλα τα παιδιά της Κρήτης. Θερμά συγχαρητήρια στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, στον τεχνολογικό εταίρο WINGS ICT Solutions, καθώς και στην εκπαιδευτική κοινότητα των Σισών για την άψογη συνεργασία και την επιτυχή υλοποίηση αυτής της πρωτοπόρου δράσης». Από την πλευρά του, ο Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης υπογράμμισε ότι το έργο 5G-TERRA επιδιώκει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας 5G σε τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως η εκπαίδευση, η δημόσια υγεία και η πολιτική προστασία, με ιδιαίτερη έμφαση στις απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, σημείωσε τη σημασία της ορθής και ισορροπημένης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με έμφαση σε εφαρμογές που ενισχύουν τη γνώση, τη διαδραστικότητα και τη βιωματική εμπειρία, σε αντίθεση με φαινόμενα καταχρηστικής χρήσης και ψηφιακού εθισμού. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τη συμμετοχή των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των παρευρισκόμενων φορέων να αναδεικνύει τις δυνατότητες αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ενίσχυση της ψηφιακής εμπειρίας μάθησης σε τοπικό επίπεδο. Το 5G-TERRA είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility – Digital (CEF-Digital) και αποσκοπεί στην ανάπτυξη προηγμένων δικτύων 5G σε απομακρυσμένες περιοχές, για την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και Εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. Ωστόσο οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται, εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι’ αυτές.
OEE: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών
