ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Ο Δήμος Χανίων στην άσκηση δασικής πυρκαγιάς «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026»: Την Πέμπτη 21 Μαΐου στην περιοχή Σόδυ – Τάφοι Βενιζέλων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Χανίων συμμετέχει στην άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 από τις 10.00, στην περιοχή Σόδυ – Τάφοι Βενιζέλων, πλησίον της δασικής έκτασης του Αγίου Ματθαίου.

Η άσκηση διοργανώνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα και εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση περιστατικών δασικών πυρκαγιών.

Ο Δήμος Χανίων θα συνδράμει με προσωπικό και μέσα πολιτικής προστασίας, διαθέτοντας πυροσβεστικό όχημα και υδροφόρα, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκονται μηχανήματα έργου και υπηρεσίες του Δήμου για την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών της άσκησης. Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου σε διαδικασίες οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κανόνες στη διέλευση επαγγελματικών οχημάτων και φορτοεκφόρτωση...

0
Σαφείς οδηγίες και οργανωμένο σχέδιο για τον χρόνο και...

Δήμος Ηρακλείου:Ο Ζαχαρίας Κατσακός με 4 διηγήματα...

0
Συνεχίζει τις συναντήσεις της η Λέσχη Ανάγνωση «Καφές και...

Κανόνες στη διέλευση επαγγελματικών οχημάτων και φορτοεκφόρτωση...

0
Σαφείς οδηγίες και οργανωμένο σχέδιο για τον χρόνο και...

Δήμος Ηρακλείου:Ο Ζαχαρίας Κατσακός με 4 διηγήματα...

0
Συνεχίζει τις συναντήσεις της η Λέσχη Ανάγνωση «Καφές και...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Προσαρμογή των Αστερουσίων στην Κλιματική Αλλαγή με δενδροφυτεύσεις Σύμφωνο συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης και Δήμων
Επόμενο άρθρο
Συνάντηση Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου με το Δήμαρχο Πωγωνίου Κωνσταντίνο Καψάλη
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related