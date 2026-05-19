Ο Δήμος Χανίων στην άσκηση δασικής πυρκαγιάς «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026»: Την Πέμπτη 21 Μαΐου στην περιοχή Σόδυ – Τάφοι Βενιζέλων

Ο Δήμος Χανίων συμμετέχει στην άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 από τις 10.00, στην περιοχή Σόδυ – Τάφοι Βενιζέλων, πλησίον της δασικής έκτασης του Αγίου Ματθαίου.

Η άσκηση διοργανώνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα και εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση περιστατικών δασικών πυρκαγιών.

Ο Δήμος Χανίων θα συνδράμει με προσωπικό και μέσα πολιτικής προστασίας, διαθέτοντας πυροσβεστικό όχημα και υδροφόρα, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκονται μηχανήματα έργου και υπηρεσίες του Δήμου για την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών της άσκησης. Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου σε διαδικασίες οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.