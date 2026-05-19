Συνάντηση Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου με το Δήμαρχο Πωγωνίου Κωνσταντίνο Καψάλη

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, υποδέχθηκε στο γραφείο του, τον Δήμαρχο Πωγωνίου Κωνσταντίνο Καψάλη, στο πλαίσιο της επίσκεψης του τελευταίου στην Κρήτη και συμμετοχής του, στις επετειακές εκδηλώσεις της Μάχης του Φραγκοκάστελλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο δήμαρχοι συζήτησαν σε εξαιρετικό κλίμα θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις ανάγκες και τις προκλήσεις των επαρχιακών δήμων, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της υπαίθρου, τον πολιτισμό κ.α. ενώ αντάλλαξαν απόψεις γύρω από καλές πρακτικές και δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας προσέφερε στον κ. Καψάλη συλλεκτικά λευκώματα του Δήμου, με αναφορές στις φυσικές ομορφιές της περιοχής και την παράδοση της κεραμικής τέχνης του Θραψανού, ως συμβολικό δώρο φιλοξενίας και γνωριμίας με την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.

Επίσης, έκαναν μία βόλτα στα σεισμόπληκτα δημοτικά κτίρια με το Δήμαρχο να του εξηγεί πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο Δήμο, μετά το σεισμό.

Στη συνέχεια, οι δύο δήμαρχοι επισκέφθηκαν το Θραψανό, όπου συναντήθηκαν με την ομάδα των εκπαιδευτικών από την Ανδαλουσία της Ισπανίας, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Θραψανού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Job Shadowing.

Μέσα σε φιλικό κλίμα, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες γύρω από την εκπαίδευση, τις ευρωπαϊκές συνεργασίες και την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.

Ακολούθησε γεύμα με παραδοσιακές κρητικές γεύσεις, δίνοντας στους φιλοξενούμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την κρητική φιλοξενία και την τοπική γαστρονομία.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας προσέφερε επίσης στους εκπαιδευτικούς αναμνηστικά λευκώματα του Δήμου, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία των προγραμμάτων Erasmus+, τα οποία όπως σημείωσε, δημιουργούν πολύτιμες ευκαιρίες επικοινωνίας, ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης δεσμών συνεργασίας μεταξύ σχολικών κοινοτήτων και τοπικών κοινωνιών, διαφορετικών χωρών.