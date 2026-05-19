Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου και συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα συντονισμού υπηρεσιών και διαχείρισης επιχειρησιακών μέσων, καθώς και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών διάσωσης που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σε όλη την Κρήτη. Επίσης, συζητήθηκε το ζήτημα της κατασκευής ενός νέου ολοκληρωμένου και πλήρως λειτουργικού πυροσβεστικού σταθμού Χανίων σε οικοδομικό τετράγωνο επί της οδού Μουρνών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως χώρος για πυροσβεστική υπηρεσία. Με στόχο τη δρομολόγηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου, εξετάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν, με τη στήριξη πάντοτε της τοπικής αυτοδιοίκησης – Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Χανίων. Ο κ. Καλογερής ευχαρίστησε τον Υπουργό για την εξαιρετική συνεργασία που έχει διαχρονικά με την Π.Ε. Χανίων από όλες τις θέσεις που υπηρέτησε τον κρίσιμο τομέα της Πολιτικής Προστασίας, βασιζόμενος πάντα στην καλή γνώση των θεμάτων και στη μεγάλη επιχειρησιακή του εμπειρία, ενώ του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο πολύ δύσκολο έργο που πρέπει να φέρει σε πέρας.