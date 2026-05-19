Ηράκλειο:Η MoueTTe theatre Group, παρουσιάζει την παράσταση «Η Τρελοβγενιώ» της Ινές Κανιατί, στο Χώρο Τέχνης «Χωρομορφές»

Η MoueTTe theatre Group, παρουσιάζει την παράσταση «Η Τρελοβγενιώ» της Ινές Κανιατί, στο Χώρο Τέχνης «Χωρομορφές» σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Σοφίας Δερμιτζάκη.

Η παράσταση « Η Τρελοβγενιώ» είναι ένας μονόλογος βασισμένος στο ομώνυμο βραβευμένο μυθιστόρημα της Ινές Κανιατί. Η διασκευή είναι της Μαρίας Τσιμά και του Γιάννη Αναστασάκη και πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο το 2003.

Η Μαρία, γυναίκα πια, στέκεται μπροστά μας και μας μιλάει για τη ζωή της και τα παιδικά της χρόνια σε ένα χωριό της Κάτω Ιταλίας. Μας μιλάει για τη μάνα της, που τη φωνάζανε «Τρελοβγενιώ».

Θα μπορούσε κάποιος να πει, ότι η Μαρία της Ινές Κανιατί , θίγει την κακοποίηση, σεξουαλική ή ψυχολογική. Θίγει τα ταμπού σε σχέση με τη ψυχική υγεία. Μιλάει για τον εγκλωβισμό του ανθρώπου σε ένα μικρό χωριό της Κάτω Ιταλίας -που θα μπορούσε να είναι ένα οποιοδήποτε χωριό της Ελλάδας- που όλοι γνωρίζουν τα πάντα για τον άλλον. Μιλάει για τη μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό. . Θα μπορούσε.

Όμως το έργο της Κανιατί, πραγματεύεται όλα αυτά μαζί, αλλά πάνω από όλα πραγματεύεται την αγάπη! Την ανιδιοτελή αγάπη! Και αυτό είναι το συγκλονιστικό. Μας μεταφέρει αυτή την απανθρωπιά των ανθρώπων, μέσα από τα δικά της μάτια, που όλα τα έβλεπαν και τα βλέπουν με αγάπη και τρυφερότητα και αυτό μένει αδιαπραγμάτευτο ακόμα και σήμερα, που στέκεται μπροστά μας πια ως μια γυναίκα, δεμένη ακόμα και πιστή στους ανθρώπους, στα ζώα, στα φυτά, όπως όταν ήταν παιδί.

Οι μνήμες έρχονται, περνάνε, στροβιλίζονται, ανάμεσα στη μνήμη του τότε και τη μνήμη στο τώρα. Όλα αυτά που μας διηγείται η Μαρία, είναι ανυπόφορα, αλλά ταυτόχρονα εμποτισμένα με όλη την παιδική τρυφερότητα. Είναι ένα ποίημα στη αγάπη, χωρίς φτιασίδια, αλλά φορτισμένο με μια αφοπλιστική απλότητα.

Η ΤΡΕΛΟΒΓΕΝΙΩ

της Ινές Κανιατί

Μετάφραση: Ρενέ Ψυρούκη

Διασκευή: Μαρία Τσιμά, Γιάννης Αναστασάκης

Σκηνικός χώρος/ Κοστούμι: Ευαγγελία Καμπουράκη

Φωτισμοί: Ιάσονας Χριστοδούλου

Επιμέλεια μουσικής: Σοφία Δερμιτζάκη

Σχεδιασμός αφίσας: Ειρήνη Φερετζάκη

Φωτογραφία Αφίσας/ Παράστασης: Μάνος Πολιτάκης

Σκηνοθεσία/ Ερμηνεία: Σοφία Δερμιτζάκη

Τα σφυρίγματα που ακούγονται στην παράσταση είναι του Ηλία Βασιλειάδη.

Στην παράσταση ακούγεται το “Μαν’αργυρό κλωντύρι”, από το Φωνητικό Σύνολο “Πλειάδες”.

Τις ευχαριστούμε θερμότατα για την παραχώρηση!!

Παραγωγή: Mouette Theatre Group

