Αγροτικός «πόλεμος» στην Κρήτη: Ελέγχουν και τα… σημάδια στα ζώα, ενώ το ΟΣΔΕ έχει «κρεμάσει»!

Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας βρίσκονται χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι, καθώς οι αυξημένοι έλεγχοι στο ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης συμπίπτουν με σοβαρές δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ και στις διορθώσεις των δηλώσεων ΕΑΕ 2025.

Την ώρα που τα μικτά κλιμάκια ελέγχου πραγματοποιούν διασταυρώσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού, παραγωγοί και ΚΥΔ καταγγέλλουν ότι το σύστημα λειτουργεί με συνεχείς διακοπές, αφήνοντας ανοιχτό τον κίνδυνο να χαθούν πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων και οικολογικών σχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρονται από τον αγροτικό χώρο, οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε μονάδες αιγοπροβάτων στην Κρήτη. Οι ελεγκτές εξετάζουν τα επίσημα ενώτια, τις ηλικίες των ζώων, τις μετακινήσεις των κοπαδιών, αλλά και τη συμφωνία των δηλώσεων με τα στοιχεία της κτηνιατρικής βάσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ελέγχονται ακόμη και παραδοσιακά σημάδια αναγνώρισης των ζώων, όπως οι λεγόμενες «Αυτιές» ή «Σαμά», που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες από κτηνοτρόφους για τη διάκριση των κοπαδιών.

Το αυξημένο ενδιαφέρον των ελεγκτικών μηχανισμών συνδέεται και με τις πιέσεις από τη DG AGRI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς τα στοιχεία για το ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης έχουν προκαλέσει ερωτήματα. Στις αρχές του 2025 εμφανίζονταν καταγεγραμμένα περισσότερα από 7,8 εκατομμύρια αιγοπρόβατα στο νησί, ενώ μετά την επίσημη απογραφή ο αριθμός υποχώρησε κάτω από τα 6,9 εκατομμύρια.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει προς τις Βρυξέλλες ότι εφαρμόζεται αυστηρότερο πλαίσιο εποπτείας, ώστε να μη διακινδυνεύσει η ροή των κοινοτικών ενισχύσεων προς τη χώρα.

Την ίδια στιγμή, όμως, η εικόνα στο ΟΣΔΕ παραμένει προβληματική. Παρά την παράταση που ανακοινώθηκε για διορθώσεις έως τις 20 Μαΐου, παραγωγοί και ΚΥΔ αναφέρουν ότι βασικές λειτουργίες είτε δεν εκτελούνται είτε μπλοκάρουν κατά την οριστικοποίηση.

Σύμφωνα με εκπροσώπους ΚΥΔ, σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η επισύναψη δικαιολογητικών, δεν ολοκληρώνεται η απόσυρση αιτήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης, εμφανίζεται μήνυμα ότι η ΕΑΕ 2025 είναι κλειστή, δεν φορτώνουν φωτογραφίες γεωσήμανσης στο Agrisnap-GR, ενώ μπλοκάρονται και διορθώσεις που σχετίζονται με το monitoring.

Ιδιαίτερα έντονο φαίνεται να είναι το πρόβλημα στους παραγωγούς οσπρίων, καθώς, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μεγάλο ποσοστό εμφανίζεται με ευρήματα ή αποκλεισμούς που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια πληρωμών.

Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Αγροτικής Συμβουλευτικής κάνει λόγο για ανεπαρκείς δυνατότητες διόρθωσης, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές που επιτρέπονται δεν καλύπτουν ούτε μικρό μέρος των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Σημαντικό ζήτημα έχει προκύψει και με τις αιτήσεις άρσης επικάλυψης, καθώς το χρονικό περιθώριο που δόθηκε χαρακτηρίζεται από τα ΚΥΔ εξαιρετικά περιορισμένο. Οι παραγωγοί φοβούνται ότι, με το κλείσιμο της πλατφόρμας, θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι με «κίτρινα» αγροτεμάχια, χωρίς δυνατότητα διόρθωσης.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια συνδεδεμένων ενισχύσεων, περικοπές οικολογικών σχημάτων, κυρώσεις ή μεταφορά πληρωμών για αρκετούς μήνες αργότερα.

Πρόσθετο βάρος δημιουργεί και το σύστημα Monitoring, καθώς πολλοί παραγωγοί αμφισβητούν τα ευρήματα που εμφανίζονται στους χάρτες. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως αναφέρεται, δεν μπορούν να αλλάξουν καλλιέργεια, να διορθώσουν πολύγωνα, να μειώσουν εκτάσεις ή να προχωρήσουν σε κατάτμηση τεμαχίων.

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται νέο κύμα ενστάσεων και καθυστερήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αγροτικός κόσμος αναμένει κρίσιμες πληρωμές μέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο.

Η αγωνία των παραγωγών εντείνεται, καθώς χωρίς ουσιαστική τεχνική λύση και πραγματικό άνοιγμα του συστήματος, σημαντικό μέρος των ενισχύσεων κινδυνεύει να καθυστερήσει ή να περικοπεί.

*με πληροφορίες από http://tilegrafimanews.gr