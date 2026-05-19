Συνταξιούχοι: Το νέο πακέτο με τις αυξήσεις και οι αλλαγές στην προσωπική διαφορά

Μόνιμα επιδόματα για συνταξιούχους και χήρες, επιστροφές ενοικίου και νέοι κανόνες μισθολογικής διαφάνειας φέρνει το νέο κυβερνητικό πακέτο κοινωνικών και εργασιακών παρεμβάσεων από το 2026 και μετά.

Σε νέο πακέτο κοινωνικών και εργασιακών παρεμβάσεων προχωρά η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να ενισχύσει οικονομικά συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, αλλά και να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες ισότητας στην αγορά εργασίας.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει μόνιμες οικονομικές ενισχύσεις για χήρες και συνταξιούχους, καθώς και επιστροφές ενοικίου, ενώ ταυτόχρονα εισάγει υποχρεώσεις διαφάνειας στις επιχειρήσεις σχετικά με τις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Οι εργοδότες θα πρέπει πλέον να δημοσιοποιούν στοιχεία για τα μισθολογικά χάσματα και να διασφαλίζουν ίσους όρους αμοιβής ανεξαρτήτως φύλου ακόμη και πριν από την πρόσληψη εργαζομένων.

Παράλληλα, το νέο σύστημα ενσωματώνει μέτρα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες προσλήψεων, περιορίζοντας πρακτικές που οδηγούν σε ανισότητες αποδοχών.

Τριπλό πακέτο ενίσχυσης

Μόνιμο επίδομα 300 ευρώ για χήρες.

Το μέτρο αφορά γυναίκες που έχουν ως μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη χηρείας.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών και όχι από τα 65 όπως ίσχυε έως σήμερα.

Μόνιμο επίδομα για συνταξιούχους.

Το επίδομα ορίζεται στα 300 ευρώ καθαρά και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών.

Για ζευγάρια συνταξιούχων, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης θα φτάνει τα 600 ευρώ.

Νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για άγαμους προβλέπεται ανώτατο εισοδηματικό όριο 25.000 ευρώ και περιουσία έως 300.000 ευρώ.

Για έγγαμους, τα όρια διαμορφώνονται σε εισόδημα έως 35.000 ευρώ και περιουσία έως 400.000 ευρώ.

Επιστροφή ενοικίου για συνταξιούχους

Το μέτρο αφορά συνταξιούχους που διαμένουν σε μισθωμένη πρώτη κατοικία.

Ενδεικτικά, συνταξιούχος που καταβάλλει ενοίκιο 600 ευρώ θα μπορεί να λάβει τον Νοέμβριο συνολικά 900 ευρώ καθαρά, συνδυάζοντας το επίδομα των 300 ευρώ με επιστροφή ενοικίου 600 ευρώ.

Αυξήσεις στις συντάξεις και αλλαγές στην προσωπική διαφορά

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται αύξηση των συντάξεων κατά 2,6%.

Οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τις σχετικές μεταβολές στις πληρωμές του Δεκεμβρίου.

Μισθολογική ισότητα: νέοι κανόνες διαφάνειας

Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις σχετικά με τη μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανακοινώνουν στοιχεία που αφορούν:

• το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

• τις διαφορές στις αμοιβές bonus

• το διάμεσο μισθολογικό χάσμα

• τις αποκλίσεις αμοιβών ανά κατηγορία εργαζομένων

Τι αλλάζει πριν από την πρόσληψη

Στις αγγελίες και στις διαδικασίες πρόσληψης θα πρέπει να αναφέρεται το αρχικό επίπεδο αποδοχών ή το εύρος του μισθού που προσφέρεται για τη θέση.

Παράλληλα, απαγορεύεται πλέον στους εργοδότες να ζητούν πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων εργαζομένων.

ΠΗΓΗ: http://newmoney.gr