Κρήτη: «Τσουχτερά» πρόστιμα 3.000 ευρώ από την Πυροσβεστική για καύσεις στην ύπαιθρο – Δύο συλλήψεις!

Δύο διοικητικά πρόστιμα επέβαλαν χθες, 18 Μαΐου 2026, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής στα Χανιά, στο πλαίσιο των ελέγχων για την αποτροπή επικίνδυνων καύσεων κατά την αντιπυρική περίοδο.

Τα πρόστιμα αφορούν δύο διαφορετικές παραβάσεις σε περιοχές του Δήμου Χανίων, οι οποίες σχετίζονται με καύση απορριμμάτων και καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 1.875 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση απορριμμάτων σε περιοχή του Δήμου Χανίων.

Παράλληλα, επιβλήθηκε δεύτερο πρόστιμο, ύψους 1.125 ευρώ, επίσης σε ημεδαπό, για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε περιοχή του ίδιου δήμου.

Το συνολικό ύψος των προστίμων ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, με τις αρχές να υπενθυμίζουν ότι η αντιπυρική περίοδος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και αυστηρή τήρηση των κανόνων πυροπροστασίας.

Η Πυροσβεστική συνεχίζει τους ελέγχους, επισημαίνοντας ότι οι υπαίθριες καύσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένης ξηρασίας ή ανέμων.