Αρρύθμιστη υπέρταση: Το μέγεθος του προβλήματος και ο νέος σύμμαχος στην αντιμετώπισή της

Το 90% των υπερτασικών ασθενών θα ρυθμιστούν, αν λαμβάνουν καθημερινά ένα τριπλό συνδυασμό αντιυπερτασικών φαρμάκων σε ένα χάπι.

Η αρρύθμιστη υπέρταση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη δημόσια υγεία, καθώς συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας και χρόνιας νεφρικής νόσου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι περίπου το 30% των ασθενών που λαμβάνουν αντιυπερτασική αγωγή στη χώρα μας έχει αρρύθμιστη υπέρταση, η οποία αποτελεί έναν «σιωπηλό δολοφόνο», καθώς πολλαπλασιάζει από 2-4 φορές τον κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, καρδιακής ανεπάρκειας, χρόνιας νεφρικής νόσου και αγγειακής άνοιας.

Για το υπόλοιπο 10% που παραμένει αρρύθμιστο (η λεγόμενη ανθεκτική υπέρταση) ή για όσους παραμένουν αρρύθμιστοι με 2 φάρμακα αλλά έχουν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη διαχείριση της υπέρτασης συνιστούν την απονεύρωση του νεφρού ως τον τρίτο πυλώνα ρύθμισης της αρτηριακής υπέρτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, η νεφρική απονεύρωση αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια ως ένας νέος, ισχυρός «σύμμαχος» στη διαχείριση των ασθενών με ανθεκτική υπέρταση, αναφέρει ο Κώστας Τσιούφης, καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης.

Προσθέτει ότι παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τις πιθανές ωφέλιμες επιδράσεις της νεφρικής απονεύρωσης, σε καταστάσεις που συνυπάρχουν στον υπερτασικό ασθενή, όπως, η χρόνια νεφρική νόσος, η κολπική μαρμαρυγή, η καρδιακή ανεπάρκεια, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αποφρακτική υπνική άπνοια, ακόμη και το στρες ή η στυτική δυσλειτουργία.

Τα αποτελέσματα της νεφρικής απονεύρωσης

Σύμφωνα με τον κ. Τσιούφη, η νεφρική απονεύρωση οδηγεί σε πτώση 8-10 mmHg στην συστολική πίεση ιατρείου και μείωση κατά 5-7 mmHg στην 24ωρη περιπατητική καταγραφή, η οποία διατηρείται στη δεκαετία.

Αυτό ισοδυναμεί με μείωση κατά 15% στεφανιαίας νόσου, 25% του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, 28% καρδιακής ανεπάρκειας, 10% της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες.

Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία & την Ελληνική Ακαδημία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προχώρησε πρόσφατα στη δημοσίευση Κειμένου Ομοφωνίας με στόχο την ομογενοποίηση της διαχείρισης του υπερτασικού ασθενούς από όλους τους γιατρούς της χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση των υπερτασικών ασθενών. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει έναν αλγόριθμο επτά βημάτων για τη βέλτιστη ρύθμιση της υπέρτασης και την εφαρμογή της νεφρικής απονεύρωσης στην καθημερινή κλινική πράξη.

Οι ασθενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις παραπέμπονται για απονεύρωση του νεφρού σε έμπειρα αιμοδυναμικά εργαστήρια.

Καταγράφονται σε ειδική πλατφόρμα στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, ώστε η παρακολούθησή τους να συνεχίζεται από τον θεράποντα γιατρό τους (διεπιστημονική προσέγγιση).

Μακρά εμπειρία στην απονεύρωση του νεφρού σε αρρύθμιστους υπερτασικούς έχει η Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Διαθέτει περισσότερα από 10 έτη εμπειρίας, γεγονός που αποδεικνύει την ασφάλεια και τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της μεθόδου, ενώ συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες – (SPYRAL OFF MED, SPYRAL ON MED, SPYRAL AFFIRM).

Το μήνυμα «Ελέγχοντας μαζί την Υπέρταση: Μετρείστε την πίεση τακτικά, νικάμε μαζί τον σιωπηλό δολοφόνο» αποτυπώνει πλήρως ότι η ρύθμιση της υπέρτασης είναι εφικτή, εάν γίνεται μεθοδικά, τακτικά και συνεργατικά. Μόνο τότε οδηγεί σε ευεργετικά αποτελέσματα, καταλήγει ο κ. Τσιούφης.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ