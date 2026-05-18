Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»

Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Στράτος Ιωακείμ

Η Ελλάδα θα εκλέξει, αν δεν υπάρξει εκλογικός αιφνιδιασμός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νέα κυβέρνηση το 2027. Ο οίκος Moody’s, έχοντας ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές στην Ελλάδα, αναλύει την τρέχουσα οικονομική κατάσταση εστιάζοντας στις προκλήσεις που αναδύονται από την εκλογική αναμέτρηση και παρουσιάζει τα πιθανότερα σενάρια.

Η ανάλυση της Moody’s εξετάζει το μέλλον της ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα των επερχόμενων εκλογών

Η έκθεση παρέχει εξειδικευμένες προβλέψεις και δεδομένα που βοηθούν στην κατανόηση του κλίματος που επικρατεί εστιάζοντας σε μακροοικονομικά μοντέλα, οικονομικές προβλέψεις και ανάλυση κινδύνου. Οι αναλυτές τονίζουν κάτι που δεν αμφισβητείται από σχεδόν κανέναν: οι περίοδοι πριν από τις κάλπες παραδοσιακά «παγώνουν» τις επενδύσεις και την επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Εκλογές και αυτοδυναμία

Ένα μεγάλο θέμα που θίγει η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις και το κοινό τους εύρημα: Ότι είναι σχεδόν απίθανο κάποιο κόμμα να εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Στο άκουσμα και μόνο ενός τέτοιου ενδεχομένου οι ξένοι επενδυτές και οι οίκοι αξιολόγησης τείνουν να προτιμούν την προβλεψιμότητα χτυπώντας «καμπανάκια» εκτιμώντας πως η οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο όπου η πολιτική σταθερότητα μπορεί να αποδειχθεί εξίσου κρίσιμη με τους δημοσιονομικούς δείκτες και την πορεία της ανάπτυξης.

Κάτι ανάλογο κάνει και η έκθεση της Moody’s, εμμέσως. Όμως, η ιδέα ότι η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός δρόμος για τη σταθερότητα -ένα αφήγημα βαθιά ριζωμένο- δεν αποτελεί θέσφατο.

Τα τέσσερα σενάρια για την επερχόμενη εκλογική μάχη στην Ελλάδα

Η Moody’s Analytics χαρτογραφεί την πορεία της οικονομίας μέσα από τέσσερα πιθανά πολιτικά σενάρια:

Εκλογές το 2027

Οι κάλπες στήνονται στο τέλος της τετραετίας. Η πολιτική αβεβαιότητα θα κορυφωθεί ομαλά καθώς πλησιάζουμε προς το 2027, επηρεάζοντας προσωρινά τις επενδύσεις, αλλά η οικονομία αναμένεται να απορροφήσει τους κραδασμούς αν προκύψει γρήγορα κυβερνητικό σχήμα.

Πρόωρες εκλογές εντός του 2026

Η κυβέρνηση, υπό το βάρος της δημοσκοπικής φθοράς, αποφασίζει να επισπεύσει τις διαδικασίες για το φθινόπωρο του 2026. Αυτό θα προκαλέσει μια πρόσκαιρη αύξηση της αβεβαιότητας. Ωστόσο, αν ο σχηματισμός κυβέρνησης ολοκληρωθεί γρήγορα, οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ θα είναι απόλυτα διαχειρίσιμες.

Εκλογικό αδιέξοδο το 2027

Οι εκλογές γίνονται κανονικά το 2027, αλλά το αποτέλεσμα οδηγεί σε πλήρες πολιτικό αδιέξοδο. Η αδυναμία σχηματισμού συμμαχικής κυβέρνησης θα παρατείνει την αβεβαιότητα, παγώνοντας μεγάλα επενδυτικά projects και υπονομεύοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Πρόωρες κάλπες το 2026 και ακυβερνησία

Συνδυασμός εκλογικού αιφνιδιασμού μέσα στους επόμενους μήνες με μια μακρά αλυσίδα ατελέσφορων εκλογικών αναμετρήσεων. Ο οίκος σημειώνει ότι αυτό το σενάριο δεν έχει κοντινό ιστορικό προηγούμενο για τη χώρα και θα προκαλούσε δομική διάβρωση της εμπιστοσύνης των αγορών, πλήττοντας άμεσα την αναπτυξιακή τροχιά της Ελλάδας.

Ένα γεγονός, δύο αναγνώσεις

Η Moody’s, στην ειδική έκθεση για την ελληνική οικονομία, με τίτλο «Greece Outlook: Elections, Uncertainty, and Economic Fragility» σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, η ανάπτυξη της οικονομίας ξεπερνά σταθερά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης από το 2021, ενώ το δημόσιο χρέος έχει υποχωρήσει στο 148% του ΑΕΠ το 2025, από το ιστορικό υψηλό του 206% το 2020.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η δεκαετής κρίση άφησε βαθιά σημάδια στην ελληνική οικονομία. Το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξακολουθεί να βρίσκεται 7,3% κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης του 2008. Το 2025, το ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν μόλις οριακά υψηλότερο από εκείνο της Λετονίας και της Βουλγαρίας, ενώ την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα βρέθηκε πίσω από την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και την Κροατία.

Ο οίκος διαπιστώνει ότι το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα παραμένει ταραχώδες. Από το δυστύχημα των Τεμπών το 2023 μέχρι και τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις με Ευρωπαίους εισαγγελείς η κυβέρνηση έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής για λάθος λόγους.

Τονίζει μεταξύ άλλων ότι η πολιτική αβεβαιότητα επιδρά στην οικονομία μέσα από πολλά κανάλια αλλά πάντα, στις εκλογικές αναμετρήσεις τελικός κριτής είναι ο λαός που καλείται να δείξει και την τελική κατεύθυνση.