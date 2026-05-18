Κρήτη: Η εγκληματική ομάδα εκβίαζε 40 ιδιοκτήτες γης – Έκαιγαν οχήματα και ξερίζωναν αμπέλια – Τσέπωσε 586.000 ευρώ!

Τουλάχιστον από το 2021 φέρεται να δρούσε εγκληματική ομάδα στην Κρήτη, η οποία, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχε αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα σε βάρος κατοίκων περιοχής του Ρεθύμνου, με εκβιάσεις, αγροτικές φθορές, εμπρησμούς και απάτες που σχετίζονται με κοινοτικές επιδοτήσεις.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση παραβατικών ομάδων που στρέφονται κατά κατοίκων της υπαίθρου. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από παραγγελία αρμόδιου Εισαγγελέα και, όπως αναφέρει η αστυνομία, οδήγησε στην πιστοποίηση της δράσης των κατηγορουμένων ύστερα από πολύμηνη διερεύνηση, αξιολόγηση πληροφοριών και ειδικές ανακριτικές πράξεις.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν ενταλμάτων, συνολικά 6 άτομα, εκ των οποίων τα 3 χαρακτηρίζονται ως μέλη της εγκληματικής ομάδας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 άτομα, ενώ οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, ανεπιτήρητη βοσκή και αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου, ζωοκλοπή, αγροτική φθορά, εμπρησμό, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου 2026, με τη συνδρομή του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, της Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου, καθώς και των Τ.Α.Ε. Μεσσαράς και Ρεθύμνου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν συλλήψεις, έρευνες σε σπίτια και καταμετρήσεις ποιμνίων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα βασικά μέλη της ομάδας συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς και φέρονται να είχαν επιβάλει καθεστώς φόβου στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν. Μέσω απειλών, βίας και εκφοβιστικών πρακτικών, φέρονται να ανάγκαζαν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων να ανέχονται την παράνομη δράση τους.

Η δράση αυτή, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση, περιλάμβανε καταπάτηση και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτη βόσκηση ποιμνίων χωρίς καταβολή αντιτίμου, καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για παραγωγή σιτηρών που προορίζονταν για τις ανάγκες κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων μέσω δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Παράλληλα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι η δραστηριότητα της ομάδας συνοδευόταν από πράξεις αντεκδίκησης σε βάρος κατοίκων που αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες. Οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες εκτιμάται ότι υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν, μεταξύ άλλων, κακουργηματικές εκβιάσεις σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα, εμπρησμός οχήματος τον Μάιο του 2025, καταστροφή περίπου 400 αμπελόφυτων σε αγροτεμάχιο, φθορά 134 ελαιοδέντρων, καθώς και δήλωση ως ιδιόκτητων δύο αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την ιδιοποίησή τους μέσω χρησικτησίας και την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Από την έρευνα και τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι μέλη της ομάδας και συγγενικά τους πρόσωπα φέρονται να υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν.

Με τον τρόπο αυτό φέρονται να εισέπραξαν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το συνολικό ποσό για την περίοδο 2021-2025 να ανέρχεται σε 586.498,73 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της δράσης της ομάδας και τυχόν περαιτέρω εμπλοκές.