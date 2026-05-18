Σάλος: “Τα όπλα έπρεπε να καλυφθούν” λέει στρατιωτική πηγή στο patris.gr μετά τον χαμό με το 4Χ4 στον ΒΟΑΚ – Γιατί βγήκαν σε κοινή θέα οι Εθνοφύλακες (vid)

Τα έργα στον ΒΟΑΚ φαίνεται πως έφεραν τους εθνοφύλακες… στον δρόμο, σε μία εικόνα που προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και απορίες σε διερχόμενους οδηγούς και τουρίστες, με ένα ζευγάρι Αυστραλών να εκφράζει την απορία του για την παρουσία των αγροτικών οχημάτων με τα όπλα και τους άνδρες με τις παραλλαγές.

Όπως έχει ήδη γράψει το patris, επρόκειτο για προγραμματισμένη άσκηση της Εθνοφυλακής στο πλαίσιο εκπαίδευσης, αλλά η παρουσία των ένστολων στα επιταγμένα οχήματα με τα όπλα ανά χείρας σε δημόσιο δρόμο, όπως ο ΒΟΑΚ, προκάλεσε εύλογα ερωτήματα.

Όμως, αποδεικνύεται από τη συνέχεια του ρεπορτάζ, ότι η αλήθεια τελικά είναι απολύτως στη μέση! Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες υψηλόβαθμες στρατιωτικές πηγές στην Κρήτη, τα εκτεταμένα έργα και οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ επηρέασαν ακόμη και τον τρόπο μετακίνησης και ανάπτυξης των δυνάμεων, με αποτέλεσμα εικόνες που ξένισαν όσους βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Σύμφωνα λοιπόν με πηγή που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, κάποια από τα οχήματα που συμμετείχαν στην άσκηση, βγήκαν για κάποιες εκατοντάδες μέτρα στον ΒΟΑΚ, προκειμένου να μετακινηθούν από τη μία θέση στην άλλη, καθώς, οι χωματόδρομοι που περιλαμβάνονταν για διέλευση στο σενάριο της άσκησης δεν ήταν προσπελάσιμοι λόγω των έργων!

Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν είχαν συνοδεία μαζί τους, όπως προβλέπεται σε περίπτωση μετακίνησης φάλαγγας, προσθέτει η ίδια πηγή, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε σενάριο στην άσκηση να βγουν οχήματα στον ΒΟΑΚ. «Δεν θα μας έπαιρνε κανείς χαμπάρι αν κινούμασταν στους προβλεπόμενους χωματόδρομους, αλλά, δυστυχώς, έγινε αυτό», τονίζει.

Αναφέρει ωστόσο ότι, ακόμα και αν ήταν σε εξέλιξη η άσκηση, θα έπρεπε τα όπλα να καλυφθούν, όπως προβλέπεται σχετικά, σημειώνοντας παράλληλα ότι στους Εθνοφύλακες στην Κρήτη υπάρχει υψηλό φρόνημα και δεδομένης της έντασης της στιγμής στην άσκηση, έκαναν το λάθος να μην τα σκεπάσουν στην καρότσα του αγροτικού που είχε επιταχθεί.

«Ήταν μία παρόρμηση της στιγμής. Έπρεπε τα όπλα να καλυφθούν. Έτσι προβλέπεται. Η άσκηση είχε συγκεκριμένα σενάρια μετακίνησης από μία ακτή σε μία άλλη. Δυστυχώς, έπρεπε να βγουν στον ΒΟΑΚ λόγω των έργων. Το δρομολόγιο ήταν χωμάτινο και μόνο, αλλά βγήκαν από τη μία έξοδο για να μπουν μέσα από άλλο σημείο, γιατί δεν υπήρχε χωμάτινη πρόσβαση. Ήταν μία κακιά στιγμή, υπάρχει και μία παρόρμηση, αντιλαμβάνομαι και τους επισκέπτες μόλις τους είδαν… Όλα αυτά δημιούργησαν ότι δημιούργησαν. Επαναλαμβάνω όμως, αν δεν υπήρχαν τα έργα στον ΒΟΑΚ, δεν θα έβγαιναν στο δρόμο οι δυνάμεις», επισημαίνει η ίδια πηγή.

