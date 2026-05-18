ΑΓΡΟΤΙΚΑΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Φόβος και τρόμος με φόντο επιδοτήσεις 580.000 ευρώ – Δεκάδες θύματα και σχέση με τη βεντέτα στα Βορίζια (vid)

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Από το 2021, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 θύματα, με τη συνολική οικονομική ζημία να αγγίζει τις 200.000 ευρώ.

Από το πρωί της Δευτέρας (18/05) βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν ήδη συλλάβει τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στα Βορίζια, έναν θείο και τα δύο ανίψια του.

Η οργάνωση κατηγορείται για κατάληψη αγροτικών εκτάσεων και υποβολή ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επιδοτήσεις, με τα συνολικά ποσά να ανέρχονται περίπου στις 580.000 ευρώ.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς η οικογένεια αυτή βρισκόταν στο μικροσκόπιο των Αρχών για καιρό, με αναφορές ακόμα και από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Όταν οι ντόπιοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι αρνούνταν να υποχωρήσουν στους εκβιασμούς τους, η σπείρα προχωρούσε σε αντίποινα, όπως εκτεταμένους εμπρησμούς αγροτικών εκτάσεων και ελαιώνων, καθώς και προκαλούσε φθορές σε περιφράξεις, μηχανήματα και οχήματα.

Από το 2021, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 θύματα, με τη συνολική οικονομική ζημία να αγγίζει τις 200.000 ευρώ.

Οι έρευνες, με εντολή εισαγγελέα, επεκτείνονται σε ολόκληρο το νησί για να διαπιστωθεί η ύπαρξη και άλλων εμπλεκομένων, ενώ έχουν γίνει άλλες τρεις συλλήψεις για ζωοκλοπές.

Σημειώνεται πως οι συλληφθέντες φέρεται να έχουν σχέση με μία από τις οικογένειες που εμπλέκονται στη βεντέτα που είχε ξεσπάσει στα Βορίζια πριν από μερικούς μήνες.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Κρήτη γίνεται «SPACE Island» της Νοτιοανατολικής...

0
Το ελληνικό στοίχημα του διαστήματος, περνά από την Κρήτη. Με...

Κρήτη: Η εγκληματική ομάδα εκβίαζε 40 ιδιοκτήτες...

0
Τουλάχιστον από το 2021 φέρεται να δρούσε εγκληματική ομάδα...

Η Κρήτη γίνεται «SPACE Island» της Νοτιοανατολικής...

0
Το ελληνικό στοίχημα του διαστήματος, περνά από την Κρήτη. Με...

Κρήτη: Η εγκληματική ομάδα εκβίαζε 40 ιδιοκτήτες...

0
Τουλάχιστον από το 2021 φέρεται να δρούσε εγκληματική ομάδα...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
32η Συνάντηση των Μελών της Πλατφόρμας IGCAT στον Βοτανικό Κήπο Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Σάλος: “Τα όπλα έπρεπε να καλυφθούν” λέει στρατιωτική πηγή στο patris.gr μετά τον χαμό με το 4Χ4 στον ΒΟΑΚ – Γιατί βγήκαν σε κοινή θέα οι Εθνοφύλακες (vid)
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Κρήτη γίνεται «SPACE Island» της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

ΠΚ team ΠΚ team -
Το ελληνικό στοίχημα του διαστήματος, περνά από την Κρήτη. Με...

Αρρύθμιστη υπέρταση: Το μέγεθος του προβλήματος και ο νέος σύμμαχος στην αντιμετώπισή της

ΠΚ team ΠΚ team -
Το 90% των υπερτασικών ασθενών θα ρυθμιστούν, αν λαμβάνουν...

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή – Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών των συντάξεων του Ιουνίου. Τις τελευταίες...

Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία....