Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Φόβος και τρόμος με φόντο επιδοτήσεις 580.000 ευρώ – Δεκάδες θύματα και σχέση με τη βεντέτα στα Βορίζια (vid)

Από το πρωί της Δευτέρας (18/05) βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν ήδη συλλάβει τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στα Βορίζια, έναν θείο και τα δύο ανίψια του.

Η οργάνωση κατηγορείται για κατάληψη αγροτικών εκτάσεων και υποβολή ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επιδοτήσεις, με τα συνολικά ποσά να ανέρχονται περίπου στις 580.000 ευρώ.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς η οικογένεια αυτή βρισκόταν στο μικροσκόπιο των Αρχών για καιρό, με αναφορές ακόμα και από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Όταν οι ντόπιοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι αρνούνταν να υποχωρήσουν στους εκβιασμούς τους, η σπείρα προχωρούσε σε αντίποινα, όπως εκτεταμένους εμπρησμούς αγροτικών εκτάσεων και ελαιώνων, καθώς και προκαλούσε φθορές σε περιφράξεις, μηχανήματα και οχήματα.

Από το 2021, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 θύματα, με τη συνολική οικονομική ζημία να αγγίζει τις 200.000 ευρώ.

Οι έρευνες, με εντολή εισαγγελέα, επεκτείνονται σε ολόκληρο το νησί για να διαπιστωθεί η ύπαρξη και άλλων εμπλεκομένων, ενώ έχουν γίνει άλλες τρεις συλλήψεις για ζωοκλοπές.

Σημειώνεται πως οι συλληφθέντες φέρεται να έχουν σχέση με μία από τις οικογένειες που εμπλέκονται στη βεντέτα που είχε ξεσπάσει στα Βορίζια πριν από μερικούς μήνες.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ