Τριόπετρα: «Πράσινο φως» από το υπουργείο Πολιτισμού για το τουριστικό χωριό των 6.200 κλινών

Η επένδυση για το project του κυπριακού Ομίλου Φωτιάδη που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ, προβλέπει και ελικοδρόμιο – Αντιδράσεις για την αλλοίωση του τοπίου και του χαρακτήρα της περιοχής.

Προχωρά η σχεδιαζόμενη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή της Τριόπετρας, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, μετά την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το υπουργείο Πολιτισμού για το project του κυπριακού Ομίλου Φωτιάδη.

Η επένδυση, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ, αφορά τη δημιουργία ενός εκτεταμένου τουριστικού χωριού σε έκταση άνω των 1.200 στρεμμάτων. Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων, εμπορικών δραστηριοτήτων, χώρων εστίασης και αναψυχής, αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και ελικοδρομίου, μέσω της εταιρείας Emerald Developments.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το νέο συγκρότημα θα μπορεί να φιλοξενεί περισσότερους από 5.600 επισκέπτες, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η κατασκευή ξενοδοχείου πέντε αστέρων δυναμικότητας 600 κλινών. Συνολικά, το έργο αναμένεται να προσθέσει περισσότερες από 6.200 νέες κλίνες στην περιοχή του Ρεθύμνου, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική τουριστική υποδομή.

Η έγκριση συνοδεύεται από αυστηρούς όρους για την προστασία μνημείων και ιστορικών στοιχείων που βρίσκονται εντός της υπό ανάπτυξη έκτασης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας ενετικός ναός, παλαιά κτίσματα στάβλων και παραδοσιακά αλώνια, για τα οποία προβλέπονται ειδικές ζώνες προστασίας και περιορισμοί στις κατασκευαστικές εργασίες.

Το υπουργείο Πολιτισμού ζητά επίσης συνεχή αρχαιολογική εποπτεία κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, ενώ σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακόπτονται ώστε να ακολουθούν οι απαραίτητες έρευνες. Το κόστος των παρεμβάσεων προστασίας και αποκατάστασης θα καλυφθεί από τον επενδυτή.

Το μέγεθος της ανάπτυξης θα συνεχίσει ,πάντως, να προκαλεί συζητήσεις και αντιδράσεις ,σχετικά με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, τη διαχείριση υδάτινων πόρων και αποβλήτων, την περιβαλλοντική πίεση σε μια σχετικά παρθένα ζώνη της νότιας Κρήτης, την αλλοίωση του τοπίου και του χαρακτήρα της περιοχής.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ