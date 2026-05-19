Βαρέα και ανθυγιεινά για νοσηλευτές, διασώστες και οδηγούς του ΕΚΑΒ – Η ανακοίνωση του Υπουργείου

Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και διασωστών ασθενοφόρων ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο OPEN.

«Είναι μια σημαντική ρύθμιση, που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να τον ενισχύσουμε.

Ακούσατε και τον Πρωθυπουργό τις προάλλες, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές και αυτό είναι μία ρύθμιση, η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε και να σταθούμε δίπλα τους».

Βαρέα και ανθυγιεινά – Οι υπόλοιπες μισθολογικές ρυθμίσεις

Αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στις συντάξεις χηρείας, η κα Κεραμέως απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή.

«Αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ, δεν μας έχει ακόμα επιδοθεί. Υπάρχει μία περίληψη. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε, εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας. Θέλω να είμαι κάθετη για να κλείσουμε και το θέμα τελείως» δήλωσε σχετικά.

Σχετικά με το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία, η Υπουργός θα το παρουσιάσει την άλλη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκλιση και αν αυτή η απόκλιση είναι πάνω από 5%, θα έρθει ο Συνήγορος του Πολίτη αρχικά και η Επιθεώρηση Εργασίας εν συνεχεία για να κάνει σύσταση και κύρωση».

Η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι ο νόμος αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, ενώ σημείωσε ότι στην Ελλάδα οι μισθολογικές ανισότητες καταγράφονται σε μεγαλύτερες ηλικίες εργαζομένων, με μεγαλύτερη εμπειρία.

