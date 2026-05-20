ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Τριήμερο δράσεων της Πολεμικής Αεροπορίας στο Παγκρήτιο Στάδιο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου η Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται στο Παγκρήτιο στάδιο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά και νέους να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας μέσα από προσομοιωτές πτήσης F-16 Fighting Falcon και F-35 Lightning II, καθώς και εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (VR).

Το τριήμερο, 19-21 Μαΐου (Αίθουσα Τύπου Παγκρήτιου Σταδίου, 09:00 – 15:00), Ιπτάμενοι και Τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, θα είναι κοντά τους νέους και θα τους φέρουν σε επαφή με την εκπαίδευση, την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η Αεροπορία.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, θα προσφερθεί στους μαθητές, τους γονείς και τους λοιπούς επισκέπτες μια μοναδική και πλήρως διαδραστική εμπειρία, υπό την καθοδήγηση έμπειρων Ιπταμένων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας. Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στην προαγωγή της αεροπορικής ιδέας και στην ενίσχυση της εξοικείωσης των νέων με την τεχνολογία και την καινοτομία στον αεροπορικό χώρο.

