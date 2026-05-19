Θερινό Σχολείο: Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές & Τεχνικά έργα 6-19 Ιουλίου 2026

Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του πλανήτη μας, καθώς η ίδια η δημιουργία της Γης συνδέεται με έντονα φυσικά φαινόμενα. Ωστόσο, στις μέρες μας, ο άνθρωπος έχει καταστεί σημαντικός συντελεστής στην πρόκληση και την επιδείνωση τέτοιων γεγονότων. Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, η γρήγορη ανάπτυξη των πόλεων και η αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων οικονομιών καθιστούν τις σύγχρονες κοινωνίες πιο εκτεθειμένες σε φυσικούς κινδύνους.

Η έγκαιρη πρόληψη, η αποτελεσματική διαχείριση και η σωστή αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων αποτελούν σήμερα ζητήματα υψηλής προτεραιότητας σε διεθνές επίπεδο. Δεδομένου ότι ολοένα μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού πλήττεται από φυσικές καταστροφές, η επιστημονική έρευνα στον τομέα αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία.

Πέραν όμως των φυσικών κινδύνων, η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε σε όλους την ανάγκη για συστηματική ενασχόληση με τους βιολογικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να αναστατώσουν δραματικά την κοινωνική και οικονομική ζωή. Παράλληλα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται και ανθρωπογενείς κίνδυνοι, όπως μεγάλης κλίμακας εκρήξεις, ατυχήματα σε πυρηνικές μονάδες παραγωγής ενέργειας και αστοχίες φραγμάτων, θέματα που δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τον ακαδημαϊκό διάλογο.

Με αφορμή όλα τα παραπάνω, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), οργανώνει τον 8ο κύκλο του Θερινού Σχολείου με θεματική: «Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές & Τεχνικά Έργα», που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 19 Ιουλίου 2026.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, που περιλαμβάνει στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, υποψήφιους και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, καθώς και μηχανικούς, επιστήμονες, επαγγελματίες και εθελοντές που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται για θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών.

Μέσω συνδυασμού σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για τους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης κινδύνων, θα ενημερωθούν για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σύνθετα και κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης πραγματικότητας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Θερινού Σχολείου, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης», το οποίο αντιστοιχεί σε 2 ECTS. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, το κόστος συμμετοχής και τις προθεσμίες εγγραφής, μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: ΦΥΣΙΚΕΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ

Θερινό Σχολείο: https://sst.eap.gr/ndss/

Καλή αντάμωση στο 8ο Θερινό Σχολείο του ΕΑΠ «Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς καταστροφές – Τεχνικά έργα».

Γεώργιος Χατζηγεωργίου

Καθηγητής ΕΑΠ & Επιστ. Υπεύθυνος Θερινού Σχολείου