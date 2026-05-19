Συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρεθύμνης

Με έμφαση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων αλλά και στην ενεργοποίηση της εθελοντικής βάσης εκ μέρους των πολιτών, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο η διευρυμένη συνεδρίαση των Μελών του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ρεθύμνης, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργη Σκορδίλη.

Η συνεδρίαση έγινε στο πλαίσιο επιβεβαίωσης της καλής προετοιμασίας και της δυνατότητας άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών κατά την περίοδο της αντιπυρικής περιόδου.

Στην έναρξη της συζήτησης παρέστη ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την συμμετοχή τους αλλά και για την βαρύτητα που δίδουν στην πρόληψη, κάνοντας εκτενή αναφορά στην σημαντικότητα της συνεχούς ετοιμότητας που διακρίνει τις υπηρεσίες αλλά και τις εθελοντικές οργανώσεις.

Ο ίδιος επισήμανε πως παρά την υποχρηματοδότηση του τομέα πολιτικής προστασίας, ο Δήμος Ρεθύμνης και όλοι οι εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς, παραμένουν πάντα έτοιμοι, συνεργάζονται εξαιρετικά και επιδεικνύουν κάθε δυνατή αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη να σταλεί και προς τους πολίτες το μήνυμα της συνευθύνης που πρέπει να έχουν απέναντι στα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης και αλλαγής, επαινώντας ιδιαίτερα τους εθελοντές για τις δράσεις που αναπτύσσουν.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Σκορδίλης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Επισήμανε δε, πως αυτό έρχεται να ενδυναμωθεί μέσα από την ευαισθητοποίηση της εθελοντικής βάσης, τονίζοντας της ανάγκη συνεχούς διεύρυνσης της μέσα στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τον κ. Σκορδίλη γίνεται εξαιρετική δουλειά σε επίπεδο πρόληψης. Όπως τόνισε, ο Δήμος Ρεθύμνης συντηρεί τις ήδη υπάρχουσες υποδομές των πυροσβεστικών κρουνών και δεξαμενών, αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό τους σε όλη την έκταση του δήμου. Προσεχώς, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί από τα αρμόδια τμήματα του δήμου στους καθαρισμούς αγροτικών οδών και δημοτικών οικοπέδων, καθώς οι τελευταίοι χειμερινοί μήνες υδρολογικά ευνόησαν την ανάπτυξη βλάστησης που πρέπει να αποψιλωθεί.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος αναφέρθηκε διεξοδικά σε όλο το φάσμα που αφορά τις αρμοδιότητες και την προετοιμασία των δημοτικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας για ακόμη μια φορά την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των φορέων από την πολιτεία καθώς τα μέτρα προσαρμογής στα νέα κλιματολογικά δεδομένα πρέπει να εδραιώνονται στη λογική της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των υποδομών κοινής ωφελείας.

Παράλληλα τόνισε για ακόμα μια φορά το πόσο σημαντικό είναι να ανταποκριθούν οι πολίτες στην υποχρέωση τους ως προς τους καθαρισμούς οικοπέδων, επισημαίνοντας πως οι αποψιλωμένες εκτάσεις λειτουργούν ως ανάχωμα στην εξάπλωση των πυρκαγιών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι εκπρόσωποι των φορέων επιβεβαίωσαν την ετοιμότητα τους και επισήμαναν για ακόμη μια φορά όλα τα μέσα συντονισμού που διαθέτουν για την άμεση ανταπόκριση τους σε κάθε έκτακτο περιστατικό.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν εκτενώς το σχεδιασμό και τις προγραμματισμένες ενέργειες και δράσεις τους στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου με έμφαση στην μείωση της τρωτότητας και του κινδύνου της ανθρώπινης ζωής και των υποδομών.

Τα Μέλη του Συντονιστικού οργάνου παρουσίασαν το σχεδιασμό της υπηρεσίας και του φορέα που εκπροσωπούν για το έργο που θα προσφέρουν και τα μέσα που διαθέτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να παρέμβουν δραστικά σε περίπτωση εκδήλωσης ακραίων φαινομένων ενώ προχώρησαν και σε προτάσεις για περεταίρω καλύτερο συντονισμό και ετοιμότητα.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες να επιβεβαιώνουν τους τρόπους συνεργασίας και συντονισμού των ενεργειών τους προκειμένου να δράσουν έγκαιρα, και αποτελεσματικά.

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ρεθύμνου κ. Μιχάλη Σαρρή, ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου και Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Δημήτρης Λελεδάκης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: Ιάκωβος Διακουμάκης Ρεθύμνου, Νικόλαος Βερνάρδος Ατσιποπούλου, Εμμανουήλ Λουτριανάκης Φρατζεσκιανών Μετοχίων, Γεώργιος Νικολακάκης Γερανίου,

Στυλιανός Περακάκης Μέσης, Εμμανουήλ Νικολουδάκης Ελεύθερνας, Ιωάννης Παντελιδάκης Ρουστίκων, Παναγιώτης Λαμπιθιανάκης Μαλακίων, Ματθαίος Συνατσάκης Πηγής, Μάρκος Δρυγιαννάκης Παγκαλοχωρίου, Νικόλαος Δεληγιαννάκης Χρωμοναστηρίου, Μηνάς Νεσφυγές Ρουσσοσπιτίου και Ιωάννης Μανωλακάκης Κυριάννας.

Συμμετείχαν επίσης από το 548 Α/Μ Τ.Π. ο κ. Ευστάθιος Κωλέτσης, από το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνης κ. Αναστάσιος Σκυργιανόγλου, από την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ρεθύμνου ο Διοικητής κ. Νικόλαος Ζανιδάκης, από το Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου ο κ. Εμμανουήλ Χαλικάκης, από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου ο κ. Αντώνιος Ζαχαριουδάκης, ο Διοικητής του Γ.Ν.Ρ. κ. Γεώργιος Παπακωνσταντής, από το ΕΚΑΒ Ρεθύμνης ο κ.

Ανδρέας Βουρβαχάκης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δ.Ρ. κ. Βασίλης Ποθητός, από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Ρ. ο κ. Νίκος Βότσογλου, από την Ομάδα «ΕΝΑ» Ρεθύμνου οι κ.κ. Αδάμ Σουμπασάκης και Στυλιανός Σαριδάκης, από τον ΔΕΔΔΗΕ ο κ. Γιάννης Σταγάκης, από τον Ερυθρό Σταυρό η κ. Ανδρονίκη Μηναδάκη, από το Σώμα Σαμαρειτών – Διασωστών – Ε.Ε.Σ. η κ. Σοφία Ματσαρίδου, από τον Ορειβατικό

Σύλλογο Ρεθύμνου η κ. Μαρία Κορωνάκη, εκ μέρους των Ραδιοερασιτεχνών ο κ. Παντελής Ηλιακάκης, από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Π.Ε. Δυτικής Κρήτης ο κ. Γιάννης Δεληγιαννάκης, από την Δ/νση Περιβάλλοντος Δήμου Ρεθύμνης η κ. Νικολέτα Γκολφινοπούλου, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δήμου Ρεθύμνης ο κ. Χάρης Χριστινάκης, καθώς επίσης ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πηγής κ. Ανδρέας Βαρούχας.