Δήμος Μυλοποτάμου: Xρηματοδότηση 2.400.000 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας

Μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου προχωρά στην υλοποίηση έργων αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με στόχο την αναβάθμιση βασικών υποδομών που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή, την καθημερινότητα των κατοίκων και την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για έναν Δήμο με ισχυρό αγροτικό και κτηνοτροφικό χαρακτήρα, καθώς οι παρεμβάσεις θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κτηνοτροφικές μονάδες και περιοχές παραγωγικής δραστηριότητας.

Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει την αγροτική οδοποιία ως κρίσιμη αναπτυξιακή υποδομή και όχι ως αποσπασματική τεχνική παρέμβαση. Με σχέδιο και συνεχή διεκδίκηση, αξιοποιεί διαθέσιμους πόρους για έργα που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιος Κλάδος, τόνισε:

«Η χρηματοδότηση των 2.400.000 ευρώ για την αγροτική οδοποιία είναι μια ουσιαστική παρέμβαση για το δήμο μας. Στηρίζουμε έμπρακτα τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, βελτιώνουμε την πρόσβαση στις παραγωγικές ζώνες και επενδύουμε σε υποδομές που έχουν άμεσο αντίκρισμα στην καθημερινότητα. Συνεχίζουμε με σοβαρότητα, σχέδιο και επιμονή να διεκδικούμε έργα που υπηρετούν την ανάπτυξη του τόπου μας».

Ο Δήμος Μυλοποτάμου θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την ενίσχυση των υποδομών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, δίνοντας προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που στηρίζουν την παραγωγή, την ασφάλεια και την ισόρροπη ανάπτυξη.