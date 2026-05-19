«Συμμετοχή του Δημάρχου Πλατανιά στην 2η Εθνική Συντονιστική Συνάντηση του Δικτύου Τοπικών Συμβούλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλεξανδρούπολη»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης συμμετείχε στην 2η Εθνική Συντονιστική Συνάντηση του Δικτύου Τοπικών Συμβούλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από τις 10 έως τις 13 Μαΐου 2026, με τη διοργάνωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Η συνάντηση συγκέντρωσε αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα και με την Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των τοπικών κοινωνιών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συζήτηση σύγχρονων προκλήσεων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κλιματική ανθεκτικότητα, τον τουρισμό και τη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Δήμαρχος Πλατανιά συμμετείχε ως ομιλητής στη θεματική ενότητα με τίτλο «Takeaways από την 1η εθνική συνάντηση του δικτύου στη Χάλκη», παρουσιάζοντας την εμπειρία και τις πρωτοβουλίες του Δήμου Πλατανιά σε ζητήματα βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και αξιοποίησης Ευρωπαϊκών συνεργασιών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Παράλληλα, επανέφερε το πάγιο αίτημα του Δήμου Πλατανιά για την απόδοση ποσοστού από το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση προς τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης των Δήμων με πόρους που θα κατευθύνονται σε έργα πολιτικής προστασίας, ανθεκτικότητας και υποδομών θωράκισης απέναντι στις φυσικές καταστροφές, καθώς και σε δράσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις για τον ρόλο των τοπικών συμβούλων της ΕΕ, δράσεις δικτύωσης με εκπροσώπους του Europe Direct, καθώς και επισκέψεις σε σημαντικά σημεία της περιοχής, όπως το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς και η Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας στην Ορεστιάδα, όπου παρουσιάστηκαν έργα αποκατάστασης και προστασίας που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις πυρκαγιές του 2023.

Ο Δήμος Πλατανιά συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά δίκτυα και πρωτοβουλίες, ενισχύοντας τη διασύνδεσή του με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και προωθώντας πολιτικές που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.