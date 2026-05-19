Τριήμερη περιοδεία Κασσελάκη στην Κρήτη – Επαφές σε Ηράκλειο, Βιάννο, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο και Αρκαλοχώρι

Τριήμερη περιοδεία στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης, από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Το πρόγραμμα της επίσκεψής του επικεντρώνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, με σταθμούς το Ηράκλειο, τη Βιάννο, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και το Αρκαλοχώρι.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νησί, ο Στέφανος Κασσελάκης θα έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους φορέων, αυτοδιοικητικούς, πολίτες, επαγγελματίες και παραγωγικούς εκπροσώπους, με στόχο την ανάδειξη ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Στο επίκεντρο της περιοδείας αναμένεται να βρεθούν θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, τον πρωτογενή τομέα, τη δημόσια υγεία, τις υποδομές, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη λειψυδρία, καθώς και την πορεία αποκατάστασης των σεισμόπληκτων περιοχών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, ενώ θα έχει επαφές και με εκπροσώπους του χώρου της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, προβλέπονται επισκέψεις σε περιοχές ιστορικής μνήμης, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις με πολίτες και επαγγελματίες.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, την Τετάρτη 20 Μαΐου, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του κόμματος στο Ηράκλειο, επί της οδού Νικολάου Καζαντζάκη 2.

Την ίδια ημέρα, στις 20:00, έχει προγραμματιστεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα «Δικαιοσύνη και Πολιτικές Εξελίξεις», στο Marina Café and Lounge, με τη συμμετοχή του Στέφανου Κασσελάκη.

Οι διοργανωτές καλούν τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να καλύψουν τις δράσεις της περιοδείας, επισημαίνοντας ότι η παρουσία τους θα συμβάλει στην πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών για τις θέσεις και τις παρεμβάσεις του κόμματος στην Κρήτη.