Νέοι τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη – Επιστολή 11 στελεχών από την Κρήτη

Κλιμακώνεται η εσωκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μετά την απόφαση για απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με έντεκα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. από την Κρήτη να παρεμβαίνουν δημόσια, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με την απόφαση και ζητώντας την ανάκλησή της.

Σε επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, τα στελέχη κάνουν λόγο για πολιτική πράξη που, όπως υποστηρίζουν, εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ενώ προειδοποιούν για τον κίνδυνο περαιτέρω πολιτικής και οργανωτικής αποδυνάμωσης.

Οι υπογράφοντες επισημαίνουν ότι η απόφαση ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με βαθιά εσωκομματική κρίση, με δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών, δηλώσεις αποχώρησης και ανοιχτές συζητήσεις για πιθανές μετακινήσεις προς άλλους πολιτικούς φορείς.

Σύμφωνα με τα 11 στελέχη, η διαγραφή του Παύλου Πολάκη δημιουργεί εικόνα επιλεκτικής εφαρμογής των εσωκομματικών κανόνων, καθώς, όπως αναφέρουν, σε άλλες περιπτώσεις στελεχών που έχουν εκφράσει δημόσια αποστασιοποίηση από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε αντίστοιχη κομματική αντίδραση.

Παράλληλα, στην επιστολή τους υπογραμμίζουν ότι η αποπομπή του βουλευτή Χανίων φαίνεται να συνδέεται με το αίτημά του για σύγκληση των κομματικών οργάνων, κάτι που, όπως τονίζουν, αποτελεί βασική καταστατική πρόβλεψη και στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία.

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας με τη συμμετοχή όλων των μελών και τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός πολιτικός διάλογος για την κατάσταση στο κόμμα.

Την επιστολή συνυπογράφουν οι Βαγγέλης Διαλυνάς, Νίκος Ηλιάκης, Μανώλης Καλαϊτζάκης, Μαρία Καράτζη, Φανή Μπουμπόναρη, Γωγώ Περάκη, Ντίνα Πολάκη, Σάββας Σεληθωμάς, Βασίλης Σμπώκος, Γιάννης Χανιωτάκης και Μάρκος Χατζησάββας.

Η αντίδραση Πολάκη στη Βουλή – Το πιο σύντομο ανέκδοτο

Την ίδια ώρα, χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση του ίδιου του Παύλου Πολάκη στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Βασίλης Βιλιάρδος, τον προσφώνησε ως ανεξάρτητο βουλευτή, στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.

Ο βουλευτής Χανίων αντέδρασε άμεσα, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό του ανεξάρτητου και δηλώνοντας ότι παραμένει πολιτικά ταυτισμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, φέρεται να σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ότι η αναφορά σε «ανεξάρτητο βουλευτή Πολάκη» αποτελεί, κατά τον ίδιο, «το πιο σύντομο ανέκδοτο», τονίζοντας πως ήταν, είναι και θα είναι ΣΥΡΙΖΑ.

Η δήλωσή του έρχεται να προστεθεί στο ήδη βαρύ εσωκομματικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση Πολάκη παραμένει ανοιχτό πολιτικό ζήτημα με ευρύτερες προεκτάσεις για την πορεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η επιστολή των 11 μελών από την Κρήτη, σε συνδυασμό με τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, αναδεικνύει το βάθος της κρίσης στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για την ενότητα, τη συλλογική λειτουργία και την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος παραμένει στο επίκεντρο.