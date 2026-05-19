Υπόθεση εκβιασμών σε Αμάρι και Βορίζια: Στον ανακριτή ο 43χρονος και τα δύο ανίψια του

Στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται υπόθεση που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέει εκβιασμούς, καταπατήσεις, εμπρησμούς, αγροζημιές και παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων.

Στην Κρήτη μεταφέρεται από την Αθήνα ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση εκβιασμών, καταπατήσεων και παράνομων επιδοτήσεων που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων.

Ο 43χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, μαζί με τα δύο ανίψια του, ηλικίας 39 και 44 ετών, τα οποία επίσης κατηγορούνται στην ίδια δικογραφία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και, σύμφωνα με τις Αρχές, αφορά δράση ομάδας που φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου σε κατοίκους της περιοχής, με εκβιασμούς, απειλές, εμπρησμούς, καταστροφές καλλιεργειών, καταπατήσεις εκτάσεων και παράνομο οικονομικό όφελος μέσω επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, ενώ δύο γυναίκες και ένας άνδρας που είχαν συλληφθεί για υποθέσεις ζωοκλοπής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Δικογραφία χιλιάδων σελίδων

Η δικογραφία, που αριθμεί χιλιάδες σελίδες, περιγράφει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα οργανωμένο πλέγμα πίεσης και εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων, οι οποίοι φέρονται να εξαναγκάζονταν να εγκαταλείψουν χωράφια και περιουσίες.

Οι εκτάσεις αυτές, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δηλώνονταν στη συνέχεια ως μισθωμένες ή αξιοποιούμενες από τους κατηγορουμένους, προκειμένου να εισπράττονται επιδοτήσεις για ζωικό κεφάλαιο και βοσκοτόπια.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν καταθέσει περίπου 40 παθόντες, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από τη φερόμενη δράση της ομάδας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετοί φέρονται να δίσταζαν να μιλήσουν υπό τον φόβο αντιποίνων.

«Μας έδιωχναν από τις περιουσίες μας»

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν στις καταθέσεις τους ότι ζούσαν επί χρόνια υπό καθεστώς φόβου. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, όσοι αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες φέρονται να δέχονταν απειλές, εκφοβισμούς και πράξεις αντεκδίκησης.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για εμπρησμούς οχημάτων, ξήλωμα περιφράξεων, καταστροφή καλλιεργειών, παράνομη βόσκηση και συστηματική πίεση σε ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, ώστε να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους.

Χαρακτηριστική είναι περίπτωση κατοίκου, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, είδε το αμπέλι του στην περιοχή Πλάκα Φουρφουρά Αμαρίου να καταστρέφεται, με περίπου 400 κουρμούλες να κόβονται με ηλεκτρικό εργαλείο. Η καταστροφή φέρεται να συνδέεται με την άρνησή του να παραχωρήσει χωράφι, αλλά και με προηγούμενες καταγγελίες του για αγροζημιές.

Σε άλλη περίπτωση, ιδιοκτήτης λιόφυτου φέρεται να βρήκε 134 ελαιόδεντρα κομμένα σύρριζα, ενώ γυναίκα από την περιοχή κατέθεσε ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της οι κατηγορούμενοι φέρονται να καταπάτησαν τα χωράφια και το ποιμνιοστάσιο της οικογένειας.

Από τις αγροζημιές στο οργανωμένο έγκλημα

Η υπόθεση θεωρείται από τις Αρχές ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, όπως επισημαίνεται, δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μία σειρά μεμονωμένων αγροζημιών ή περιστατικών ανεξέλεγκτης βόσκησης, αλλά ως οργανωμένη δράση με οικονομικό κίνητρο και κακουργηματικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η διαφορά ανάμεσα σε μια αγροτική ζημία και σε μια υπόθεση εκβίασης είναι κρίσιμη. Στην προκειμένη περίπτωση, οι καταγγελίες δεν περιορίζονται σε φθορές ή καταπατήσεις, αλλά περιγράφουν ένα σύστημα πίεσης, μέσω του οποίου ιδιοκτήτες φέρονται να οδηγούνταν στη σιωπή ή στην εγκατάλειψη των περιουσιών τους.

Η υπόθεση του Αμαρίου εντάσσεται, σύμφωνα με τις Αρχές, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διερεύνησης φαινομένων που απασχολούν εδώ και χρόνια την κρητική ύπαιθρο, από την Κίσσαμο και τον Μυλοπόταμο μέχρι τη Μεσσαρά και το Λασίθι, όπου πολίτες έχουν καταγγείλει αγροζημιές, εκφοβισμούς, ζωοκλοπές και πράξεις αντεκδίκησης.

Οι παράνομες επιδοτήσεις και οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σημαντικό σκέλος της δικογραφίας αφορά τις φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την οικονομική έρευνα και τους διασταυρωτικούς ελέγχους, σύμφωνα με τις Αρχές, προέκυψε ότι μέλη της ομάδας, συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα φέρονται να υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για ζωικό κεφάλαιο που δεν διέθεταν.

Το ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε παράνομα από κοινοτικές ενισχύσεις την περίοδο 2021-2025 υπολογίζεται σε 586.498,73 ευρώ, ενώ οι ζημιές που καταγγέλλεται ότι προκλήθηκαν σε καλλιέργειες και περιουσίες ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

Κατά τους ελέγχους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι αρκετά από τα αιγοπρόβατα που καταμετρήθηκαν δεν έφεραν ενώτια, στοιχείο που εξετάζεται και στο πλαίσιο υποθέσεων ζωοκλοπής.

Ο εμπρησμός 4Χ4 και οι πράξεις αντεκδίκησης

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και υπόθεση εμπρησμού οχήματος 4Χ4, τον Μάιο του 2025, που αποδίδεται σε πράξη αντεκδίκησης.

Σύμφωνα με καταγγελία παθόντα, το όχημα του γιου του καταστράφηκε ολοσχερώς, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 27.000 ευρώ. Ο ίδιος φέρεται να είχε προχωρήσει στο παρελθόν σε μηνύσεις για αγροζημιές, ενώ, όπως αναφέρεται, είχε σταματήσει να πηγαίνει στην περιουσία του λόγω φόβου και απειλών.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι κάθε κατάθεση περιγράφει και μία διαφορετική ιστορία πίεσης, εκφοβισμού και απώλειας περιουσιακού ελέγχου από τους νόμιμους ιδιοκτήτες.

Η αστυνομική επιχείρηση

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε περιοχές της Κρήτης και στην Καλλιθέα Αττικής, όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος.

Στα Βορίζια συνελήφθησαν τα δύο ανίψια του, ηλικίας 39 και 44 ετών, ενώ συνελήφθησαν επίσης οι σύζυγοί τους και ακόμη ένα άτομο, σε βάρος των οποίων αποδόθηκαν κατηγορίες για ζωοκλοπή. Οι τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι συλλήψεις έρχονται λίγους μήνες μετά τις δημόσιες αναφορές του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για εγκληματικά δίκτυα στην Κρήτη, μετά τα αιματηρά περιστατικά στα Βορίζια.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Η συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, Θεονύμφη Μπέρκη, ανέφερε ότι η δίωξη αφορά κακουργηματική εκβίαση και σημείωσε ότι θα υπάρξει τοποθέτηση επί της ουσίας μετά τη μελέτη του συνόλου της δικογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται.

Κάλεσμα να σπάσει η σιωπή

Από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως μία σημαντική προσπάθεια αποδόμησης ενός φαινομένου που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε δημιουργήσει συνθήκες φόβου σε τμήματα της υπαίθρου.

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης καλεί πολίτες που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις να μιλήσουν και να καταγγείλουν περιστατικά εκβιασμού, απειλών ή καταπάτησης.

Το εάν η συγκεκριμένη υπόθεση θα αποτελέσει σημείο καμπής για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων στην Κρήτη μένει να φανεί. Το βέβαιο είναι ότι πίσω από τις δικογραφίες βρίσκονται δεκάδες οικογένειες που, όπως καταγγέλλουν, ζητούν το αυτονόητο: να μπορούν να ζουν και να καλλιεργούν τη γη τους χωρίς φόβο.