Δήμος Ηρακλείου:Ο Ζαχαρίας Κατσακός με 4 διηγήματα στη Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία» στο ΜΑΡΙΝΑ Cafe Restaurant, την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 18:00

Συνεχίζει τις συναντήσεις της η Λέσχη Ανάγνωση «Καφές και Βιβλία» κάθε Πέμπτη στο ΜΑΡΙΝΑ Cafe Restaurant, με συγγραφείς με καταγωγή από το Ηράκλειο που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην τοπική λογοτεχνία.

Ο Ζαχαρίας Κατσακός – συγγραφέας με τίτλο D.E.A. στη Νεοελληνική Φιλολογία και Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής – έρχεται στη Λέσχη Ανάγνωσης την ερχόμενη Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 18:00 το απόγευμα με 4 διηγήματα.

Στη συνάντηση αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο ΜΑΡΙΝΑ Cafe Restaurant, θα ανοίξει ένα μικρό παράθυρο στον κόσμο του μικρού διηγήματος που ανταποκρίνεται στον γρήγορο ρυθμό της καθημερινότητας χωρίς να χάνει το βάθος του, αποτυπώνει με ακρίβεια τη συμπυκνωμένη εμπειρία χωρίς να χρειάζεται εκτεταμένη αφήγηση.

Με προσέλευση ανοιχτή για όλους και την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε .