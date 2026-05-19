Συλλυπητήρια δήλωση του Λευτέρη Αυγενάκη για τον θάνατο της Ειρήνης Σβυρινάκη

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ σήμερα την αγαπημένη μας Ειρήνη Σβυρινάκη.

Η Ειρήνη ήταν ένας άνθρωπος φωτεινός, με ζεστό χαμόγελο, δύναμη ψυχής και μια παρουσία που ξεχώριζε για την καλοσύνη, την αξιοπρέπεια και τη θετική της ενέργεια. Κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση όλων όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

Η απώλειά της μας γεμίζει όλους με βαθιά συγκίνηση.

Στον αγαπημένο μου φίλο Μένανδρο Παντελίδη, στις δύο κόρες τους και σε όλους τους οικείους της εκφράζω από καρδιάς τα πιο θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Εύχομαι ο Θεός να τους δίνει δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες.

Καλό Παράδεισο, αγαπημένη μας Ειρήνη. Θα σε θυμόμαστε πάντα με το χαμόγελό σου».