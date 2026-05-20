ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Δήμος Χερσονήσου εξασφάλισε την έγκριση όλων των προτάσεων έργων αγροτικής οδοποιίας – Πάνω από 2,8 εκ. ευρώ για τις παρεμβάσεις

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η καθολική έγκριση όλων των προτάσεων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Χερσονήσου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.&Τ), με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνει την ετοιμότητα, τη μεθοδική προετοιμασία και την τεχνική επάρκεια των υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των προτάσεων που κατατέθηκαν για έργα αγροτικής οδοποιίας εγκρίθηκαν, συγκεντρώνοντας υψηλή βαθμολογία και αναδεικνύοντας την ποιότητα, την ωριμότητα και την τεχνική πληρότητα των μελετών. Το αποτέλεσμα αυτό κατατάσσει τον Δήμο Χερσονήσου ως τον μοναδικό Δήμο της Π.Ε. Ηρακλείου με πλήρη έγκριση του συνόλου των προτάσεών του, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την οργανωτική ετοιμότητα των υπηρεσιών του.

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται ενισχύουν κρίσιμες αγροτικές διαδρομές, διευκολύνουν την πρόσβαση σε παραγωγικές ζώνες και βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ειδικότερα εγκρίθηκαν οι παρακάτω προτάσεις έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2.818.978,40 ευρώ:

• Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στην κτηματική περιφέρεια Καινούργιου Χωριού (ασφαλτοστρώσεις) και εκτός ορίων οικισμού Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής (οδοποιία – ασφαλτικά) – 500.000,00 €.
• Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενων αγροτικών δρόμων από οικισμό Καλό Χωριό έως θέση Λιμνιά, Δ.Ε. Γουβών (τσιμεντόστρωση) – 500.000,00 €.
• Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου από οικισμό Μοχού έως Ποταμιές (τσιμεντοστρώσεις) – 943.978,40 €.
• Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου από οικισμό Αβδού έως κόμβο για Κασταμονίτσα & Αγία Άννα (οδοποιία – ασφαλτικά) – 875.000,00 €.

«Η πλήρης έγκριση όλων των προτάσεών μας αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση της σοβαρής και μεθοδικής δουλειάς που γίνεται στον Δήμο Χερσονήσου» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, για να προσθέσει:
«Οι υπηρεσίες μας απέδειξαν ότι διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ετοιμότητα να εξασφαλίζουν σημαντικούς πόρους για τον τόπο μας. Τα έργα που χρηματοδοτούνται ενισχύουν την παραγωγή, διευκολύνουν τους κατοίκους και αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις υποδομές μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

OEE: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ένωση...

0
Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος...

Συνεργασία Δήμου Ηρακλείου και ΙΤΕ για το...

0
Στο επίκεντρο η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο αστικό...

OEE: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ένωση...

0
Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος...

Συνεργασία Δήμου Ηρακλείου και ΙΤΕ για το...

0
Στο επίκεντρο η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο αστικό...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Δήμος Χανίων στην άσκηση δασικής πυρκαγιάς «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026»: Την Πέμπτη 21 Μαΐου στην περιοχή Σόδυ – Τάφοι Βενιζέλων
Επόμενο άρθρο
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

OEE: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος...

Συνεργασία Δήμου Ηρακλείου και ΙΤΕ για το καινοτόμο παγκόσμιο Ερευνητικό Έργο urbisphere

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο επίκεντρο η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο αστικό...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Σισών πιλοτική επίδειξη εκπαιδευτικών εφαρμογών Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (AR/VR), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 5G-TERRA, στο οποίο...

ΠΚ team ΠΚ team -
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Σισών πιλοτική επίδειξη...

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Διοίκηση του Σωματείου διοργανώνει εκδρομή την Κυριακή 7...