Ο Δήμος Χερσονήσου εξασφάλισε την έγκριση όλων των προτάσεων έργων αγροτικής οδοποιίας – Πάνω από 2,8 εκ. ευρώ για τις παρεμβάσεις

Η καθολική έγκριση όλων των προτάσεων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Χερσονήσου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.&Τ), με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνει την ετοιμότητα, τη μεθοδική προετοιμασία και την τεχνική επάρκεια των υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των προτάσεων που κατατέθηκαν για έργα αγροτικής οδοποιίας εγκρίθηκαν, συγκεντρώνοντας υψηλή βαθμολογία και αναδεικνύοντας την ποιότητα, την ωριμότητα και την τεχνική πληρότητα των μελετών. Το αποτέλεσμα αυτό κατατάσσει τον Δήμο Χερσονήσου ως τον μοναδικό Δήμο της Π.Ε. Ηρακλείου με πλήρη έγκριση του συνόλου των προτάσεών του, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την οργανωτική ετοιμότητα των υπηρεσιών του.

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται ενισχύουν κρίσιμες αγροτικές διαδρομές, διευκολύνουν την πρόσβαση σε παραγωγικές ζώνες και βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ειδικότερα εγκρίθηκαν οι παρακάτω προτάσεις έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2.818.978,40 ευρώ:

• Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στην κτηματική περιφέρεια Καινούργιου Χωριού (ασφαλτοστρώσεις) και εκτός ορίων οικισμού Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής (οδοποιία – ασφαλτικά) – 500.000,00 €.

• Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενων αγροτικών δρόμων από οικισμό Καλό Χωριό έως θέση Λιμνιά, Δ.Ε. Γουβών (τσιμεντόστρωση) – 500.000,00 €.

• Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου από οικισμό Μοχού έως Ποταμιές (τσιμεντοστρώσεις) – 943.978,40 €.

• Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου από οικισμό Αβδού έως κόμβο για Κασταμονίτσα & Αγία Άννα (οδοποιία – ασφαλτικά) – 875.000,00 €.

«Η πλήρης έγκριση όλων των προτάσεών μας αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση της σοβαρής και μεθοδικής δουλειάς που γίνεται στον Δήμο Χερσονήσου» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, για να προσθέσει:

«Οι υπηρεσίες μας απέδειξαν ότι διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ετοιμότητα να εξασφαλίζουν σημαντικούς πόρους για τον τόπο μας. Τα έργα που χρηματοδοτούνται ενισχύουν την παραγωγή, διευκολύνουν τους κατοίκους και αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις υποδομές μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια».