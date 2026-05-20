ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Η Διοίκηση του Σωματείου διοργανώνει εκδρομή την Κυριακή 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 στη Θέρισσο Χανίων σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026:

Ώρα 8.00 π.μ. αναχώρηση λεωφορείων από τη Μαρίνα Ρεθύμνου για τη Θέρισσο και επίσκεψη στα Μουσεία της περιοχής.

Στη συνέχεια θα πάμε για φαγητό στην Ταβέρνα «ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΑ» στους Αρμένους Χανίων.

Μετά το φαγητό, κατά τις 5 μ. μ., θα μεταβούμε στη Γεωργιούπολη για καφέ και κατά τις 6.30 μ. μ. θα αναχωρήσουμε για Ρέθυμνο όπου θα φτάσουμε κατά τις 7.30 μ. μ.

Η συμμετοχή ορίστηκε στα 30 ευρώ με πλήρες μενού .

• Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2831026767 κάθε εργάσιμη μέρα, ώρες 10-12.

• Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Σωματείου μέχρι την Πέμπτη

4 ΙΟΥΝΙΟΥ ώρα 12.00 μεσημέρι.

το Διοικητικό Συμβούλιο