Την Παρασκευή, 22 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων συμμετοχής στο 2ο Θερινό Αθλητικό Καμπ

Από: ΠΚ team

Εννέα ημέρες νωρίτερα θα εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο 2ο Θερινό αθλητικό Καμπ που διοργανώνουν ο Δήμος Ρεθύμνης και το Τμήμα Αθλητισμού του.

Την απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρεθύμνης, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της τεράστιας ζήτησης που εκδηλώθηκαν από την πρώτη στιγμή κατά την οποία άνοιξε η σχετική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.rethymno.gr)

Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είχε ορισθεί η 31η Μαΐου (Κυριακή), ωστόσο αυτή η προθεσμία θα λήξει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 22ας Μαΐου.

Ο Δήμος Ρεθύμνης υποχρεώθηκε να προβεί σε αυτή την αλλαγή, λόγω της υπερπληθώρας των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής και φτάνουν σε αριθμό διπλάσιο σε σχέση με τη δυνατότητα φιλοξενίας, μολονότι η διάρκεια του 2ου Summer Sports Camp αυξήθηκε από τρεις σε τέσσερις εβδομάδες.

Το Θερινό Αθλητικό Καμπ διοργανώθηκε πέρυσι για πρώτη φορά και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία προσελκύοντας πάνω από 500 παιδιά, ενώ εφέτος θα έχει αναβαθμισμένη μορφή και μεγαλύτερη διάρκεια.

Το 2ο Summer Sports Camp θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (αντί των τριών του 2025) περιόδους, με την αυλαία να ανοίγει στις 22 Ιουνίου και να πέφτει στις 14 Αυγούστου, ενώ υπολογίζεται ότι θα φιλοξενήσει περισσότερα από 800 παιδιά.

Στο πλαίσιο του περυσινού Summer Sports Camp εκτυλίχθηκαν 13 διαφορετικές δράσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στην εφετινή διοργάνωση, προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία να ασχοληθούν, να γνωρίσουν και να μυηθούν σε μια ευρύτερη γκάμα αθλημάτων και δράσεων.

Από το Γραφείο Τύπου

