Καιρός: Πότε «κλειδώνει» η ζέστη – 10 έως 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία!

Από τις ψυχρές αέριες μάζες του Μαΐου, η Ευρώπη περνά πλέον σε ένα εντελώς διαφορετικό καιρικό σκηνικό, με έντονη άνοδο της θερμοκρασίας και συνθήκες πρώιμου καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, μια ισχυρή ατμοσφαιρική αναδίπλωση οδηγεί στον σχηματισμό εκτεταμένου θερμικού θόλου πάνω από μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Το φαινόμενο συνδέεται με την ενίσχυση ισχυρού αντικυκλώνα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ο οποίος εκτείνεται από τη Βορειοδυτική Αφρική προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Ο αντικυκλώνας λειτουργεί σαν «καπάκι», εγκλωβίζοντας τον θερμό αέρα κοντά στο έδαφος και οδηγώντας σε συνεχή θέρμανση.

Ήδη στην Ιβηρική Χερσόνησο καταγράφονται θερμοκρασίες που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θερμή εισβολή αναμένεται να κινηθεί προς τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Κεντρική Ευρώπη.

Σταδιακά, η θερμή αέρια μάζα θα επεκταθεί και προς τα Βαλκάνια, όπου σε αρκετές περιοχές οι θερμοκρασίες θα βρεθούν 10 έως 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Από το Σαββατοκύριακο και μετά, οι μέγιστες τιμές σε πεδινές περιοχές και αστικά κέντρα θα αγγίξουν ή και θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ελλάδα, η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει πιο αισθητή προς το τέλος της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης. Στη δυτική και κεντρική χώρα ο υδράργυρος αναμένεται να πλησιάσει τους 30 βαθμούς, ενώ τοπικά σε κλειστές πεδινές περιοχές δεν αποκλείονται ακόμη υψηλότερες τιμές.

Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, η ζέστη θα γίνει επίσης αισθητή, αλλά η θαλάσσια επίδραση θα συγκρατήσει κάπως τις ακραίες διακυμάνσεις.

Ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη ηλιοφάνεια, περιορισμένη νεφοκάλυψη και γενικά σταθερές συνθήκες, στοιχεία που θα ενισχύσουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας.

Ο θερμικός θόλος είναι φαινόμενο που δημιουργείται όταν ένας ισχυρός αντικυκλώνας εγκαθίσταται πάνω από μια περιοχή και εμποδίζει την κατακόρυφη ανάπτυξη νεφώσεων και καταιγίδων. Η καθοδική κίνηση του αέρα παγιδεύει τη θερμότητα κοντά στο έδαφος, οδηγώντας σε παρατεταμένες θερμές συνθήκες.

Μέχρι τα τέλη Μαΐου, τα Βαλκάνια φαίνεται πως θα κινηθούν σε έντονα θερμό μοτίβο, με την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία να επηρεάζονται περισσότερο. Το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο αρχές καλοκαιριού παρά άνοιξη, αν και η τελική ένταση της ζέστης θα εξαρτηθεί από το πόσο ανατολικά θα επεκταθεί ο αντικυκλώνας τις επόμενες ημέρες.

Κρήτη: «Τσουχτερά» πρόστιμα 3.000 ευρώ από την Πυροσβεστική για καύσεις στην ύπαιθρο – Δύο συλλήψεις!
«Ως εδώ» με τον ΒΟΑΚ: «Καταπέλτης» οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης προς τον Χρήστο Δήμα!
