ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΑΚΡΗΤΗ

«Ως εδώ» με τον ΒΟΑΚ: «Καταπέλτης» οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης προς τον Χρήστο Δήμα!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Κοινή επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα απέστειλαν τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, ζητώντας έγκαιρη, υπεύθυνη και οργανωμένη ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που γίνονται στο πλαίσιο των εργασιών στον ΒΟΑΚ.

Η επιστολή κοινοποιείται στον πρωθυπουργό, στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον περιφερειάρχη Κρήτης, με τους φορείς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι εργασίες και οι διακοπές κυκλοφορίας στον βασικό οδικό άξονα του νησιού.

Όπως αναφέρουν, από την έναρξη των έργων έχουν καταγραφεί αιφνιδιαστικά κλεισίματα δρόμων, χωρίς επαρκή προειδοποίηση και συχνά σε ώρες αιχμής. Αυτό, σύμφωνα με τους φορείς, έχει ως αποτέλεσμα τουρίστες να χάνουν πτήσεις και εκδρομές, επαγγελματίες να υφίστανται οικονομική ζημιά και επισκέπτες να ταλαιπωρούνται σε έναν διεθνή τουριστικό προορισμό.

Οι υπογράφοντες επισημαίνουν ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα αναγκαίο και κρίσιμο έργο για την Κρήτη, καθώς συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού. Τονίζουν, ωστόσο, ότι η υλοποίησή του δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της τουριστικής εικόνας, της τοπικής οικονομίας και της καθημερινότητας κατοίκων και επαγγελματιών.

Στην επιστολή ζητούν ουσιαστική συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, έγκαιρη ενημέρωση πριν από κάθε διακοπή κυκλοφορίας και καλύτερο προγραμματισμό των βαρέων εργασιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε εργασίες που απαιτούν κλείσιμο δρόμων, όπως τοποθετήσεις εκρηκτικών ή μεγάλες παρεμβάσεις, για τις οποίες οι φορείς ζητούν να πραγματοποιούνται νυχτερινές ώρες και τμηματικά, ώστε να περιορίζεται η ταλαιπωρία.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για έλλειψη συντονισμού, ανεπαρκή συνεργασία και αυθαιρεσίες από πλευράς κατασκευαστών, που προκαλούν κυκλοφοριακή επιβάρυνση, καθυστερήσεις, δυσκολίες πρόσβασης σε επιχειρήσεις και αρνητική εικόνα προς τους επισκέπτες.

Οι φορείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι αντίθετοι στο έργο, αλλά ζητούν αυστηρό έλεγχο, σαφές χρονοδιάγραμμα και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες.

Προειδοποιούν, μάλιστα, ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί, θα διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο μέσο τις ζημιές που υφίστανται και, εφόσον χρειαστεί, θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Την επιστολή υπογράφουν, μεταξύ άλλων, ενώσεις ξενοδόχων από όλη την Κρήτη, σύνδεσμοι τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων, φορείς ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και καταλυμάτων, επαγγελματικοί και εμπορικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και οδηγοί τουριστικών λεωφορείων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο: Η Hilton επιλέγει την Κρήτη για...

0
Έρχονται δύο ακόμα Hilton σε Ρέθυμνο και Γεωργιούπολη. Την Κρήτη...

Taste Atlas: Η γραβιέρα Κρήτης στα κορυφαία...

0
Η «χρυσή» πεντάδα με ελληνικό χρώμα. Η Ελλάδα μόλις κατέκτησε...

Ρέθυμνο: Η Hilton επιλέγει την Κρήτη για...

0
Έρχονται δύο ακόμα Hilton σε Ρέθυμνο και Γεωργιούπολη. Την Κρήτη...

Taste Atlas: Η γραβιέρα Κρήτης στα κορυφαία...

0
Η «χρυσή» πεντάδα με ελληνικό χρώμα. Η Ελλάδα μόλις κατέκτησε...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Καιρός: Πότε «κλειδώνει» η ζέστη – 10 έως 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία!
Επόμενο άρθρο
Taste Atlas: Η γραβιέρα Κρήτης στα κορυφαία τυριά του κόσμου
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο: Η Hilton επιλέγει την Κρήτη για τη στρατηγική επέκτασή της στην Ελλάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Έρχονται δύο ακόμα Hilton σε Ρέθυμνο και Γεωργιούπολη. Την Κρήτη...

Taste Atlas: Η γραβιέρα Κρήτης στα κορυφαία τυριά του κόσμου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η «χρυσή» πεντάδα με ελληνικό χρώμα. Η Ελλάδα μόλις κατέκτησε...

Καιρός: Πότε «κλειδώνει» η ζέστη – 10 έως 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία!

ΠΚ team ΠΚ team -
Από τις ψυχρές αέριες μάζες του Μαΐου, η Ευρώπη...

Κρήτη: «Τσουχτερά» πρόστιμα 3.000 ευρώ από την Πυροσβεστική για καύσεις στην ύπαιθρο – Δύο συλλήψεις!

ΠΚ team ΠΚ team -
Δύο διοικητικά πρόστιμα επέβαλαν στις 18 Μαΐου 2026, οι αρμόδιες...