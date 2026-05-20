«Ως εδώ» με τον ΒΟΑΚ: «Καταπέλτης» οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης προς τον Χρήστο Δήμα!

Κοινή επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα απέστειλαν τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, ζητώντας έγκαιρη, υπεύθυνη και οργανωμένη ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που γίνονται στο πλαίσιο των εργασιών στον ΒΟΑΚ.

Η επιστολή κοινοποιείται στον πρωθυπουργό, στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον περιφερειάρχη Κρήτης, με τους φορείς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι εργασίες και οι διακοπές κυκλοφορίας στον βασικό οδικό άξονα του νησιού.

Όπως αναφέρουν, από την έναρξη των έργων έχουν καταγραφεί αιφνιδιαστικά κλεισίματα δρόμων, χωρίς επαρκή προειδοποίηση και συχνά σε ώρες αιχμής. Αυτό, σύμφωνα με τους φορείς, έχει ως αποτέλεσμα τουρίστες να χάνουν πτήσεις και εκδρομές, επαγγελματίες να υφίστανται οικονομική ζημιά και επισκέπτες να ταλαιπωρούνται σε έναν διεθνή τουριστικό προορισμό.

Οι υπογράφοντες επισημαίνουν ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα αναγκαίο και κρίσιμο έργο για την Κρήτη, καθώς συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού. Τονίζουν, ωστόσο, ότι η υλοποίησή του δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της τουριστικής εικόνας, της τοπικής οικονομίας και της καθημερινότητας κατοίκων και επαγγελματιών.

Στην επιστολή ζητούν ουσιαστική συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, έγκαιρη ενημέρωση πριν από κάθε διακοπή κυκλοφορίας και καλύτερο προγραμματισμό των βαρέων εργασιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε εργασίες που απαιτούν κλείσιμο δρόμων, όπως τοποθετήσεις εκρηκτικών ή μεγάλες παρεμβάσεις, για τις οποίες οι φορείς ζητούν να πραγματοποιούνται νυχτερινές ώρες και τμηματικά, ώστε να περιορίζεται η ταλαιπωρία.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για έλλειψη συντονισμού, ανεπαρκή συνεργασία και αυθαιρεσίες από πλευράς κατασκευαστών, που προκαλούν κυκλοφοριακή επιβάρυνση, καθυστερήσεις, δυσκολίες πρόσβασης σε επιχειρήσεις και αρνητική εικόνα προς τους επισκέπτες.

Οι φορείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι αντίθετοι στο έργο, αλλά ζητούν αυστηρό έλεγχο, σαφές χρονοδιάγραμμα και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες.

Προειδοποιούν, μάλιστα, ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί, θα διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο μέσο τις ζημιές που υφίστανται και, εφόσον χρειαστεί, θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Την επιστολή υπογράφουν, μεταξύ άλλων, ενώσεις ξενοδόχων από όλη την Κρήτη, σύνδεσμοι τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων, φορείς ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και καταλυμάτων, επαγγελματικοί και εμπορικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και οδηγοί τουριστικών λεωφορείων.