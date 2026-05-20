Πανελλαδικές και ύπνος: Πόσες ώρες είναι αρκετές για τους υποψήφιους

Για την επιτυχία δεν απαιτείται μονάχα διάβασμα!

Διάβασμα, επαναλήψεις, μαθήματα… Ο ύπνος πώς χωράει στη ζωή ενός υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων;

Ο ύπνος είναι μία σημαντική φυσιολογική διαδικασία αναζωογόνησης του οργανισμού, που επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα και τη σωματική και διανοητική υγεία του ανθρώπου. Αλλά πόσο επηρεάζει την απόδοση των παιδιών στις εξετάσεις;

Ο ύπνος και ειδικότερα το στάδιο REM παίζει σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαδικασία μνήμης, καθώς πολλές επιστημονικές μελέτες συγκλίνουν στο ότι έχει άμεση σχέση με την ικανότητα αποθήκευσης νέων πληροφοριών στη μακροπρόθεσμη μνήμη, όπως και στη διατήρηση της καλής λειτουργίας των νευρωνικών καναλιών του εγκεφάλου.

Πολλοί ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία του ύπνου REM, ως προς την πνευματική διαύγεια, αλλά και τη σωστή ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Τα οφέλη του ύπνου

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το πρόβλημα του μειωμένου ύπνου φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε νεαρότερες ηλικίες καθώς πρόσφατη μελέτη σε εφήβους δείχνει ότι το 1/3 των ερωτηθέντων εμφανίζει σημαντική καθυστέρηση στην επέλευση του ύπνου και 1/3 αναφέρει ανεπαρκή διάρκεια ύπνου.

Ο ύπνος έχει αποδειχθεί ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο:

Στην παγίωση της μνήμης

Στη μάθηση

Στη σκέψη

Η απόδοση ενός ατόμου σε γνωστικές δοκιμασίες είναι σημαντικά μειωμένη όταν υπάρχει στέρηση ύπνου, ενώ σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται και η συγκέντρωση.

Πόσο ύπνο χρειάζονται οι υποψήφιοι

Η «ποσότητα» ύπνου που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από έναν συγκεκριμένο αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, της γενετικής προδιάθεσης και των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Έρευνες δείχνουν πως οι έφηβοι (15-19 ετών) χρειάζονται περίπου 7,5 έως 9 ώρες ύπνου για να είναι αποδοτικοί. Η σωστή «ποσότητα» ύπνου, ειδικά σε μια περίοδο όπου το μυαλό λειτουργεί στο μέγιστο, συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη μνήμη και ανθεκτικότητα των μαθητών.

