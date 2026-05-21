«Καμία ουσιαστική απάντηση της Κυβέρνησης στα αιτήματα του Αλιευτικού Κλάδου για την μείωση του λειτουργικού κόστους και της απώλειας εισοδήματος»

Ελλιπή και αόριστη χαρακτήρισε ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, την με αρ. πρωτ. 126759/18.05.2026 απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σχοινά επί της με αριθμό πρωτοκόλλου 2045/22-04-2026 κοινοβουλευτικής παρέμβασης – αναφοράς του, με την οποία ζητούσε, μεταξύ άλλων, την λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων οικονομικής στήριξης του αλιευτικού κλάδου λόγω της εκρηκτικής αύξησης που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις τιμές των καυσίμων.

Ειδικότερα, με την από 16/04/2026 κοινή επιστολή: i) της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, ii) της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας και Αλιευτικού Τουρισμού Ελλάδος, iii) της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιευτικών ΓΡΙ ΓΡΙ, iv) της Εθνικής Ένωσης η «Μεσόγειος» (Βιτζότρατες) και v) του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Μηχανότρατων «Το ΑΙΓΑΙΟ», οι εκπρόσωποι των Αλιέων είχαν υπογραμμίσει ότι: «Ο κλάδος της αλιείας για άλλη μια φορά δοκιμάζεται από μια νέα κρίση, η οποία προδήλως, είναι σοβαρότερη, από την κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η οποία πλέον, δρώντας και σωρευτικά, τον οδηγεί σε κατάρρευση, με σοβαρότατες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες».

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ψαράδες της Χώρας ζήτησαν από την Κυβέρνηση: «την θέσπιση ανώτατου ορίου (πλαφόν) στην τιμή του καυσίμου» καθώς και «την επιπρόσθετη ειδική οικονομική στήριξη για διαφυγόντα έσοδα, για εκείνα τα σκάφη, τα οποία οδηγήθηκαν ήδη σε πρόωρη παύση εργασίας, πριν το τέλος της αλιευτικής περιόδου».

Όμως, ο αρμόδιος Υπουργός ενώ αναγνώρισε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει τις αγορές, επικαλούμενος την σχετική Εκτελεστική Απόφαση της ΕΕ 2026/889, ανέφερε εντελώς αόριστα ότι: «σε αναμονή πρόσθετης ενημέρωσης από την ΕΕ, οι αρμόδιες Υπηρεσίες εξετάζουν τις επιμέρους δυνατότητες και θα αποφανθούν σχετικά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα».

Ειδικά, δε, για την χρηματοδοτική στήριξη που προβλέπεται στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια, και Θάλασσα» (Π.Αλ.Υ.θ) 2021-2027, σχετικά την αποζημίωση των Αλιέων για διαφυγόντα κέρδη κ.λ.π, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί και κατόπιν έκδοσης της ανωτέρω Εκτελεστικής Απόφασης της ΕΕ, ανέφερε ότι: « αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον το Πρόγραμμα έχει ακόμη διαθέσιμες πιστώσεις που δεν έχει δρομολογηθεί η κάλυψή τους με αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις», χωρίς να αναφέρει κανένα εναλλακτικό σχέδιο στήριξης των Αλιέων σε περίπτωση που στο Πρόγραμμα δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια.