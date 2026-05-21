ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Στο τελευταίο στάδιο η ανακατασκευή του πεζοδρομημένου τμήματος της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Την Παρασκευή 22/5 ξεκινά και η ασφαλτόστρωση μέχρι την οδό Αγίου Μηνά

Στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται το σημαντικό έργο συντήρησης, ανακατασκευής και αναβάθμισης της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, με τις εργασίες στο πεζοδρομημένο τμήμα να ολοκληρώνονται, και την αντικατάσταση της ασφάλτου μέχρι την οδό Αγίου Μηνά, καθώς και σε τμήμα της οδού Τομπάζη να ξεκινούν την Παρασκευή 22/5.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, θα ασφαλτοστρωθεί το τμήμα της οδού Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, από το συμβολή με την οδό Σινά (τέλος των κυβόλιθων) μέχρι την οδό Αγίου Μηνά και το τμήμα της οδού Τομπάζη από τη συμβολή με την οδό Μονής Καρδιωτίσσης μέχρι τη συμβολή με την οδό Ταξιάρχου Μαρκοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι στο πεζοδρομημένο τμήμα της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου απορροής ομβρίων και η τοποθέτηση νέων σχαρών και ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες και η τοποθέτηση των νέων κυβολίθων, ικανοποιώντας ένα δίκαιο και πολύχρονο αίτημα κατοίκων και διερχόμενων οδηγών.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών για την όποια αναστάτωση εξαιτίας των εργασιών η οποία θα είναι προσωρινή, ενώ το έργο θα είναι μόνιμο.
Παρακαλούνται οι διερχόμενοι να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που θα καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

