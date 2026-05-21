ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αυτοψία στο έργο δημιουργίας Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι από τον Αλέξη Καλοκαιρινό

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μια ακόμη αυτοψία στο έργο διαμόρφωσης της Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Ενότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη, τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας Κάλια Νικολιδάκη, Εύη Παπαδάκη και Φωτεινή Τριγωνάκη και τον αρχιτέκτονα Γιώργο Πετράκη.

Πρόκειται για ένα έργο που περιλαμβάνεται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την Προστασία, Αξιοποίηση και Ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου, που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο για την ολοκλήρωσή του.

Σκοπός της δημιουργίας της Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι, είναι η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης συνδέοντας το μνημείο με τη σύγχρονη ιστορία της Κρήτης.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου της στοάς σε εκθεσιακό χώρο, τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου εισόδου και της χαμηλής πλατείας, με ήπιες και αναστρέψιμες κατασκευές, συμβατές με τον χαρακτήρα του μνημείου, καθώς και την κατασκευή κοινόχρηστων τουαλετών επί της Λ. Πλαστήρα για τους επισκέπτες του μνημείου.

