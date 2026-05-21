Συνελήφθησαν ημεδαπός και αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά

Κατασχέθηκαν -4,04- γραμμάρια κοκαΐνης ζυγαριά και περισσότερα από -4.100- ευρώ

Συνελήφθησαν την 19.05.2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων ημεδαπός και αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 19.05.2026 αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στο οποίο επέβαιναν 19χρονος ημεδαπός και 20χρονος αλλοδαπός και το ακινητοποίησαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα ,βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

• 4,04 γραμμάρια κοκαΐνης

• Ζυγαριά

• Χρηματικό ποσό 4.135 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητας

• -3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά