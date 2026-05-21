«Ξήλωμα» συμμοριών στην Κρήτη: Επιχείρηση για ναρκωτικά και ύποπτες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Εμπλέκονται 3 οικογένειες

16 συλλήψεις μέχρι στιγμής – Για πάνω από 50 τραπεζικούς λογαριασμούς έχει κινηθεί διαδικασία δέσμευσης μέσω της ΑΑΔΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών στην Κρήτη, με σχεδόν 200 αστυνομικούς να πραγματοποιούν ταυτόχρονες εφόδους σε σπίτια σε Ζωνιανά, Καλό Χωριό, αλλά και γενικότερα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται εγκληματικές ομάδες που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για υπόθεση που ερευνάται εδώ και μήνες.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 16 άτομα και συνολικά 76 περιλαμβάνονται ως κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπλέκονται 3 οικογένειες.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν 22 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια, υπό απόλυτη μυστικότητα και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθούν διαρροές, εξαφανίσεις υπόπτων ή καταστροφή κρίσιμων στοιχείων.

Τα κατασχεθέντα

Κατά τις έρευνες έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη και χασίς, όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, διάφορα χρηματικά ποσά, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, χιλιάδες ενώτια προβάτων, αυτόματος μετρητής χρημάτων, καθώς και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί, για τους οποίους έχει κινηθεί διαδικασία δέσμευσης μέσω της ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον της υπόθεσης δεν περιορίζεται μόνο στα ναρκωτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων και της πολύμηνης έρευνας προέκυψαν και συνομιλίες που φέρονται να σχετίζονται με δηλώσεις ζώων και επικείμενους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ μέσα στις επόμενες ώρες.