«Δείξε μου τον Δρόμο» – Ο Δήμος Χανίων επενδύει στην οδική ασφάλεια των νέων – Εντυπωσιακά τα στοιχεία από την υλοποίηση του προγράμματος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο τετράμηνο υλοποίησης του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος οδικής ασφάλειας «Δείξε μου τον Δρόμο», που πραγματοποιήθηκε στα Λύκεια του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο οργανισμό EMSA (Education in Urban Mobility and Road Safety).

Η πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων αποτελεί μια σημαντική δράση με στόχο την καλλιέργεια οδηγικής παιδείας και την ενίσχυση της ασφαλούς μετακίνησης των νέων, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και τις επόμενες σχολικές χρονιές.

Την υλοποίηση του προγράμματος στήριξε από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο οποίος έθεσε ως προτεραιότητα την εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων στα σχολεία της πόλης. Για την υλοποίηση του προγράμματος υπήρξε στενή συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Αντώνη Βαρδάκη, καθώς και με τον Αντιπρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, Δημήτρη Γούλα, με στόχο την ομαλή υλοποίηση της δράσης σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν.

Στη δράση συμμετείχαν 15 Λύκεια του Δήμου Χανίων και συνολικά 1.287 μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν μέσα από σύγχρονες και διαδραστικές μεθόδους, όπως εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR), βιωματικά σενάρια και ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφαλή χρήση των διαβάσεων πεζών, στη μικροκινητικότητα και στη σωστή χρήση ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και στη φιλοσοφία του αμοιβαίου σεβασμού και της συνύπαρξης στον δρόμο.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το European Road Safety Charter της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενισχύοντας τη θέση των Χανίων στον ευρωπαϊκό χάρτη των πόλεων, που επενδύουν σε σύγχρονες πολιτικές οδικής ασφάλειας και πρόληψης.

Ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί θερμά τη σχολική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, που συμμετείχαν ενεργά στη δράση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην πόλη.