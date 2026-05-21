Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης θα απονείμει το Μετάλλιο της Μάχης της Κρήτης σε απογόνους 15 Αυστραλών στρατιωτών

Με σεβασμό στην Ιστορία και αναγνωρίζοντας τις πράξεις γενναιότητας, αυταπάρνησης, ηρωισμού και αυτοθυσίας, ο Δήμος Ρεθύμνης θα αποτίσει τη δέουσα τιμή σε οικογένειες Αυστραλών στρατιωτών οι οποίοι πολέμησαν στη Μάχη της Κρήτης, τον Μάιο του 1941.

Στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Σάββατο, 23 Μαΐου στις 13:30 στον χώρο του Ελληνοαυστραλιανού Πάρκου Μνήμης, στην οδό Ηγουμένου Γαβριήλ, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης θα απονείμει το Μετάλλιο της Μάχης της Κρήτης στους απογόνους 15 Αυστραλών στρατιωτών οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό της Ελληνικής Χωροφυλακής, του Ελληνικού Στρατού και των πολιτών του Ρεθύμνου κατά τη γερμανική εισβολή, τον Μάιο του 1941.

Είναι αξιοσημείωτο και ασφαλώς ενδεικτικό της σύνδεσης και των άρρηκτων δεσμών των δυο λαών ότι από τους 274 Αυστραλούς στρατιώτες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη Μάχη της Κρήτης, οι 120 άφησαν την τελευταία πνοή τους στο Ρέθυμνο.

«Ως Δήμαρχος Ρεθύμνης και ως Έλληνας πολίτης αισθάνομαι ξεχωριστή τιμή διότι θα έχω την ευκαιρία να απονείμω τα Μετάλλια της Μάχης της Κρήτης στους απογόνους των Αυστραλών πολεμιστών» τονίζει ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

«Αναγνωρίζουμε και τιμούμε, όπως επιβάλλεται άλλωστε, τη μνήμη εκείνων οι οποίοι ήρθαν στον τόπο μας από την άλλη άκρη του κόσμου για να ενισχύσουν τον άνισο, αλλά ηρωικό αγώνα των Κρητικών και δη των Ρεθεμνιωτών εναντίον των Ναζί. Αυτό το συμβολικό μετάλλιο αποτελεί μια ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς όλων όσοι υπερασπίσθηκαν με ηρωισμό και αυτοθυσία τα υψηλά ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της ίδιας της ζωής».

Αισθανόμαστε χαρά και υπερηφάνεια διότι στην 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης καλωσορίζουμε στο Ρέθυμνο τους απογόνους των Αυστραλών πολεμιστών που αγωνίσθηκαν στο πλάι μας εναντίον των κατακτητών. Ο Δήμος Ρεθύμνης αναγνωρίζει τον διαχρονικό και ιστορικό δεσμό που μας ενώνει με τον λαό της Αυστραλίας, έναν δεσμό που σφυρηλατήθηκε κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης και ο οποίος συνεχίζει να ενισχύεται στις μέρες μας».

Ο Δήμος Ρεθύμνης θα τιμήσει για δεύτερη φορά στα χρονικά τη συμβολή των Αυστραλών στρατιωτών στη Μάχη της Κρήτης, καθώς είχε προηγηθεί μια ανάλογη εκδήλωση το μακρινό 1975 με την παρουσία βετεράνων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ έπειτα από 51 χρόνια βρίσκονται εδώ και πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη οι απόγονοι τους.

Οι στρατιωτικές μονάδες της Αυστραλίας που συμμετείχαν στη μάχη του Ρεθύμνου ήταν το 2/1ο Τάγμα Πεζικού, το 2/11ο Τάγμα Πεζικού, το 2/1ο Τάγμα Πολυβόλων, το 2/3ο Σύνταγμα Πεζικού, ο 2/8ος Λόχος Πεζικού και το 2/7ο Ασθενοφόρο Πεζικού, που κατά τη διάρκεια της μάχης υποστηρίχθηκαν από την Ελληνική Χωροφυλακή, τον Ελληνικό Στρατό και τις θαρραλέες ενέργειες των πολιτών.

Τα Μετάλλια της Μάχης της Κρήτης κυκλοφορούν σε περιορισμένο αριθμό και θα απονεμηθούν στην τελετή του Σαββάτου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο παραλαβής τους και από επί πλέον απογόνους Αυστραλών πολεμιστών στην πατρίδα τους, μέσω μιας συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και του αυστραλιανού μη κερδοσκοπικού οργανισμού «The Joint Committee for the Commemorative of the Greek Campaign and the Crete Match in Sydney».

• Οι έγχρωμες φωτογραφίες που επισυνάπτονται στο Δελτίο Τύπου ανήκουν στον δημοσιογράφο Μάικ Σουίτ, τον οποίο ο Δήμος Ρεθύμνης ευχαριστεί για την προσφορά του και τη συμβολή του στην οργάνωση της τελετής απονομής των Μεταλλίων της Μάχης της Κρήτης.