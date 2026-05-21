Σχεδόν 2 εκ. ευρώ για ευάλωτα παιδιά διεκδικεί ο Δήμος Ηρακλείου

Για παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας καθώς και για νήπια και παιδιά Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμούς μέσω του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027»

Σχεδόν τα 2 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσει η χρηματοδότηση για τα δύο σημαντικά έργα που διεκδικεί ο Δήμος Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας καθώς και για την ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών και γονέων Ρομά μέσω του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2021-2027».

Η υποβολή των προτάσεων για τις δυο παραπάνω δράσεις τις οποίες εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή και διαχειρίζεται η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, έγινε ομόφωνα δεκτή από τη Δημοτική Επιτροπή στη συνεδρίαση της στις 19/5.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Στέλα Αρχοντάκη, μιλώντας για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο που στοχεύει στην προστασία περίπου 300 παιδιών 0-18 ετών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, αναφέρθηκε στα εργαλεία και τους στόχους του Σχεδίου:

«Με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, θωρακίζουμε 300 παιδιά που βιώνουν συνθήκες ακραίας ευαλωτότητας, προσφέροντάς τους ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση και την ψυχοκοινωνική στήριξη μέσω ενός διευρυμένου δικτύου φορέων και καινοτόμων εργαλείων ανίχνευσης αναγκών.

Δεν αποτελεί αποσπασματική δράση, αλλά είναι μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδιασμού, καθώς το έργο εναρμονίζεται πλήρως με την «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί» και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δικαιώματα του Παιδιού. Η χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, η δημιουργία τοπικών δικτύων φορέων και η συστηματική αξιολόγηση των παρεμβάσεων προβάλλουν ένα μοντέλο σύγχρονης και αποτελεσματικής τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργεί με διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση». Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της δράσης θα καταρτιστεί εξατομικευμένο σχέδιο κοινωνικής ένταξης για κάθε παιδί.

Η Δράση για την ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων (2-4 ετών), παιδιών (4-12 ετών) και γονέων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις, απευθύνεται σε όσους διαβιούν σε καταυλισμούς Ρομά και στοχεύει στην προαγωγή της κοινωνικοποίησης, και στην διευκόλυνση της εισαγωγής, συμμετοχής, παραμονής και προσαρμογής στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό και στο σχολικό περιβάλλον.

Η Αντιδήμαρχος Στέλα Αρχοντάκη εξηγεί: «Η στοχευμένη παρέμβασή μας για την προστασία των παιδιών και γονέων Ρομά, στοχεύει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και της σχολικής διαρροής μέσα από βιωματικά εργαστήρια, τη συμμετοχή σε κατασκηνώσεις και την ενδυνάμωση των νεαρών μητέρων, επενδύοντας στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τις κοινωνικές μας υπηρεσίες.

Μέσα από τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας των Ρομά (π.χ. μέσω διαμεσολαβητών), επιτυγχάνεται η σταδιακή αλλά ουσιαστική κοινωνική ένταξη και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Οι παραπάνω δράσεις αποσκοπούν, όπως εξηγεί η Στέλα Αρχοντάκη, σε μια πόλη φιλική προς το παιδί: «Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής μας για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και συνοχής καθώς εστιάζει στην κοινωνική επένδυση, τα δικαιώματα και τη θεσμική θωράκιση της τοπικής κοινότητας. Είναι παρεμβάσεις με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα για μια «πόλη φιλική προς το παιδί», όπου η προστασία των πιο ευάλωτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού και προϋπόθεση για τη μελλοντική ευημερία όλης της κοινότητας».