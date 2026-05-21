Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 22 Μαΐου έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Τιμητική εκδήλωση για τον Άρη Φακίνο από την ΕΣΗΕΠΗΝ

Μια σημαντική εκδήλωση μνήμης και τιμής για έναν πνευματικό δημιουργό, τον αείμνηστο δημοσιογράφο και συγγραφέα Άρη Φακίνο, διοργανώνεται την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ώρα 19:30 στο Ηράκλειο.Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων και βασικός ομιλητής είναι ο δημοσιογράφος και τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ, Κώστας Τριγώνης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα “Μανόλης Καρέλλης” του Δήμου Ηρακλείου. Θα προλογίσει ο αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Αντώνης Παπουτσάκης. Αποσπάσματα από το έργο του Άρη Φακίνου θα διαβάσει η δημοσιογράφος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Τύπου, Ειρήνη Τσάκα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 28 χρόνων από την απώλεια του συγγραφέα και εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΗΕΠΗΝ. Ο τιμώμενος, αν και δεν ήταν από το Ηράκλειο, είχε πολιτογραφηθεί Κρητικός για τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε για το νησί, στο οποίο έζησε πολλά χρόνια προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στη δημοκρατία, στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΗ ΦΑΚΙΝΟΥ

Ο Άρης Φακίνος γεννήθηκε το 1935 στο Μαρούσι. Σπούδασε στην Αθήνα και στη Λοζάνη και δίδαξε στο Γαλλικό Ινστιτούτο έως το 1965, όταν στράφηκε στη λογοτεχνία και την πολιτική αρθρογραφία.

Το πρώτο του μυθιστόρημα εκδόθηκε το 1964. Μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 κατέφυγε στο Παρίσι, όπου εργάστηκε στη Γαλλική Ραδιοφωνία και εξέδωσε τη «Μαύρη Βίβλο της δικτατορίας στην Ελλάδα».

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας αρνήθηκε να εκδώσει έργα του στην Ελλάδα. Το έργο του έχει μεταφραστεί σε πολλές χώρες και έχει ενταχθεί σε προγράμματα σπουδών νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το μυθιστόρημα «Το Κάστρο της Μνήμης» γνώρισε διεθνή αναγνώριση, με τον διεθνή Τύπο να το χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα σημαντικό έργο της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Άρης Φακίνος πέθανε στο Παρίσι το 1998, σε ηλικία 62 ετών.

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (Ανδρόγεω 4). Ώρα 19:30, είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Ποίηση & Μουσική

Μεγάλοι συνθέτες μελοποίησαν ποιήματα που αγγίζουν όλη την έκταση της ανθρώπινης φωνής, μιλώντας για την αγάπη, τον έρωτα ή τον θάνατο.

Το τρομπόνι, το πνευστό που πλησιάζει περισσότερο από κάθε άλλο τη φωνή, μπορεί να αποδώσει με μοναδική εκφραστικότητα αυτά τα τραγούδια, οδηγώντας τον ακροατή στον κόσμο του Ryndin, του Goethe και του Pushkin, μέσα από τη μουσική των de Falla, Glinka, Tchaikovsky και Rachmaninov. Σε αυτή τη συναυλία, τα ποιήματα ακούγονται στα ελληνικά, ώστε να φωτιστεί καλύτερα η ψυχή του ποιητή και να αναδειχθεί ο διάλογός του με τον συνθέτη.”

Συντελεστές

Κρίμπερης Γιώργος, Τρομπόνι

Γρενδα Χρύσα, Πιάνο

Φλαμπούτογλου Χρυσούλα, Αφήγηση

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(αίθουσα Συναυλιών).Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/poiisi–mousiki-581

Κυριακή 24 Μαΐου 2026

«ΕΛΛΗΝΟΓΡΑΜΜΑ»- Σολιστική Συναυλία του Φωνητικού Συνόλου ΦΩΝΩΔΙΑ

Το Φωνητικό Σύνολο ΦΩΝΩΔΙΑ, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, σας προσκαλεί στη Σολιστική Συναυλία «ΕΛΛΗΝΟΓΡΑΜΜΑ», που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 19:00, στην αίθουσα συναυλιών. Μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στον ελληνικό λόγο. 45 «Φωνωδοί» ενώνονται επί σκηνής, για να υμνήσουν τον διαχρονικό ελληνικό λόγο, μέσα από ένα ταξίδι που εκτείνεται από την αρχαιότητα έως σήμερα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σολιστικές ερμηνείες, ντουέτα και τρίο, καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις των ίδιων των μελών του συνόλου, αναδεικνύοντας τον πλούτο και τη δημιουργικότητα της Φωνητικής Τέχνης.

Μέλη Φωνητικού Συνόλου ΦΩΝΩΔΙΑ (με αλφαβητική σειρά)

Soprani 1: Αγγελική Μινέρου, Αιμιλία Καρβέλη, Αμαλία Ορφανού Γιάνναρη, Αργυρώ Σταματάκη, Αριάδνη Φρουδαράκη, Ελένη Γκόγκου, Κάλλια Στιβακτάκη, Κατερίνα Παιγνιωτάκη, Μαρίνα Ιδομενέως, Μυρτώ Κονιδάκη, Μυρτώ Κουτουλάκη, Νίκη Παπαγγελή, Σύλλια Βερτούδου, Φωτεινή Ιδομενέως, Χάρις Αγγουράκη, Χριστίνα Πιτσικάκη

Soprani 2: Γωγώ Ξενάκη, Ελένη Ψαράκη, Ευαγγελία Κοζορώνη, Κάλλια Σαββάκη, Κατερίνα Στεφανάκη, Κωνσταντίνα Καθαράκη, Μαρία Καντζαρίδου, Μελίνα Δαματοπούλου Χαλκιαδάκη, Μιλένα Αλκυόνη Λινάρδου, Μυρσίνη Τσικανδυλάκη Alti: Αλκμήνη Γκογκολάκη, Δανάη Οικονομίδη, Ελβίρα Καλογεράτου, Ελίνα Σηφάκη, Ηρώ Δασκαλάκη, Μαρίτα Τζαγκαράκη, Σουζάνα Κοπιδάκη, Τατιανή Ζακολίκου

Tenori: Βαλέριος Γραμματικάκης, Γιώργος Χναράκης, Κωνσταντίνος Τουρνάς, Σήφης Καυκαλάς, Σπύρος Περδικάκης

Bassi: Γιάννης Σωμαράς, Ιωάννης Επανωμεριτάκης, Νικήτας Μαυράκης, Οδυσσέας Γαλανάκης, Σταύρος Κιαγιάς, Φίλιππος Σφυράκης

Συντελεστές Καλλιτεχνική Διεύθυνση & πιάνο: Ιωάννης Ιδομενέως

Project Manager: Μαριλένα Βενέρη

Με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(αίθουσα Συναυλιών).Ώρα έναρξης 19:00

Ώρα προσέλευσης 18:30. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/ellinogramma-606

Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου παρουσιάζει: «90 χρόνια Ανωγειανό. Ένα σχολείο… μια ιστορία!».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων του σχολείου μας, οι μαθητές μας γνωρίζουν το παλιό σχολείο και με τον δικό τους τρόπο μας παρουσιάζουν την ιστορία του. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν ο Κωστής Λαγουδιανάκης, δάσκαλος- ριμαδόρος και το Κρητικό Συγκρότημα του Μενέλαου Νταγιαντά.

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (Ανδρόγεω 4). Ώρα 18:00, είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 27 Μαΐου

Παρουσίαση βιβλίων του Ευάγγελου Μαρνελάκη «Τα στεφάνια της νεράιδας»

Ο Ευάγγελος Μαρνελάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Τα στεφάνια της νεράιδας». Για το βιβλίο θα μιλήσει η φιλόλογος Ελένη Βακεθιανάκη, αποσπάσματα θα διαβάσει η φιλόλογος Σταυρούλα Ψαλτάκη Γιαννιδάκη, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει ο Ζαχαρίας Μιχελάκης. Με την ευγενική χορηγία της Περιφέρειας Κρήτης. Το βιβλίο θα διανεμηθεί δωρεάν στους παρευρισκόμενους.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα 19:30, είσοδος ελεύθερη

Συνεχίζονται…

«Θωμάς Φανουράκης. 5 δεκαετίες ζωγραφικής». Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής, Βασιλική Αγ. Μάρκου

Ο Δήμος Ηρακλείου, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου διοργανώνουν την πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλειώτη ζωγράφου Θωμά Φανουράκη (1915-1993). Μετά τα αφιερώματα στο έργο του τού 1990 και του 2002 (εκδόσεις της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης), ο Δήμος Ηρακλείου τιμά ξανά τον Θωμά Φανουράκη,

αυτή τη φορά με τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του ζωγραφικού του έργου στην πόλη όπου έζησε και εργάστηκε. Η μεγάλη έκθεση, στην οποία ενώνονται για πρώτη φορά τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου και την Πινακοθήκη της πόλης με έργα διάσπαρτα σε μουσεία, συλλογές και οικίες σε όλη την Ελλάδα, οφείλεται στους ιδιώτες,

τα μουσεία και τους φορείς που δέχθηκαν να μοιραστούν τα έργα που είχαν στην κατοχή τους και στις συλλογές τους με το ευρύτερο κοινό. Είναι οι παραχωρήσεις τους αυτές που έδωσαν τη δυνατότητα υλοποίησης του σημαντικού αφιερώματος στο ζωγραφικό έργο του Θωμά Φανουράκη που θα φιλοξενείται στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου από τις 12 Μαΐου 2026 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου μπορείτε να τα δείτε μέσα από την ιστοσελίδα της Δημοτικής Πινακοθήκης, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/artist/fanourakis-thomas/

Βασιλική του Αγίου Μάρκου, έως 12 Σεπτεμβρίου 2026, καθημερινά 10:00- 18:00 εκτός Τρίτης και Κυριακής.

Έκθεση Εικαστικών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου

Η Έκθεση, περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, καθώς και εγκαταστάσεις της τρέχουσας σχολικής χρονιάς των μαθητριών και μαθητών των εικαστικών εργαστηρίων. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα υλοποιηθούν παράλληλες απογευματινές εκδηλώσεις στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, που θα περιλαμβάνουν μουσικά,

θεατρικά και χορευτικά δρώμενα, εργαστήρια Χαρακτικής και Κεραμικής, καθώς και μία παράσταση Καραγκιόζη από τους μαθητές μας. Η έκθεση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης | Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και του Δήμου Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Πολιτισμού| Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.

Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8)

Διάρκεια Έκθεσης: 8-27 Μαΐου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 10:00 -14:00 & 18:00 – 21:00

Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας,

θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

Έκθεση με έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη

H πρώτη έκθεση με ψηφιακές ανατυπώσεις μεγάλης κλίμακας 20 σπουδαίων έργων από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου που φιλοξενούνται στην πύλη του Αγίου Γεωργίου στα Ενετικά Τείχη.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να προβάλλει την πλούσια εικαστική Συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων μεγάλης κλίμακας των έργων της σε διαφορετικά εσωτερικά κι υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, αρχής γενομένης από την Πύλη του Αγίου Γεωργίου.

Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων κατά μήκος των πεζοπορικών διαδρομών αλλά κι εντός των πυλών των Ενετικών Τειχών, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη Δημοτική Συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν.

Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 και σε άλλα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, μετατρέποντας τη διαδρομή τους από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00.

Πύλη Αγίου Γεωργίου. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.heraklionartgallery.gr

