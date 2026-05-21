Εντυπωσίασε η Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο 15ο Παγκόσμιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Η Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία στο 15ο Παγκόσμιο Χορωδιακό Φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στην ιστορική Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η παρουσία της χορωδίας απέσπασε ιδιαίτερα θερμά σχόλια από το κοινό, τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες μαέστρους, επιβεβαιώνοντας το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο του συνόλου. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην ομοιογένεια και τη «ζεστασιά» του χορωδιακού ήχου, καθώς και στην εκφραστικότητα και την ποιότητα ερμηνείας των έργων που παρουσιάστηκαν.

Η άψογη εμφάνιση της χορωδίας ανέδειξε τη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τη βαθιά μουσική ευαισθησία των μελών της, τα οποία εκπροσώπησαν επάξια το Ηράκλειο και την Κρήτη σε μια διοργάνωση διεθνούς κύρους.

Υπό τη μουσική διεύθυνση της μαέστρου Λένας Χατζηγεωργίου, η χορωδία παρουσίασε ένα απαιτητικό πρόγραμμα με υψηλή καλλιτεχνική αρτιότητα, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τη συνοχή, την πειθαρχία και τη μουσική ωριμότητα του συνόλου. Στο πιάνο συνόδευσε ο πιανίστας της χορωδίας, Νίκος Κοκκίνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική ποιότητα της εμφάνισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η μαέστρος και τα μέλη της χορωδίας εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Κρήτης για τη διαρκή και έμπρακτη στήριξη της, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτιστική δράση και την καλλιτεχνική εξέλιξη της χορωδίας.